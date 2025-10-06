Alwihda Info
TCHAD

Tchad : La CBLT Accueille les Ambassadeurs de l'Union Européenne pour Renforcer la Coopération


Alwihda Info | Par - 7 Octobre 2025


Le Secrétaire Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et Chef de Mission de la Force Multinationale Mixte (FMM), l'Ambassadeur Mamman Nuhu, a accueilli les Ambassadeurs des États membres de l'Union Européenne accrédités au Tchad, au siège de la CBLT à N'Djamena.


  Cette rencontre diplomatique avait pour but de renforcer les liens entre la CBLT et l'Union Européenne (UE) et de réaffirmer l'engagement commun à relever les défis complexes auxquels est confrontée la région du Bassin du Lac Tchad.
 

Rôle Vital du Soutien de l'UE

 
La CBLT a exprimé sa profonde gratitude à l'Union Européenne pour son soutien constant et généreux. Ce soutien est jugé vital pour la promotion :
  • De la paix et de la sécurité.
  • De la stabilité régionale.
  • Du développement durable dans le Bassin du Lac Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


