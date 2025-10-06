Tchad : La CBLT Accueille les Ambassadeurs de l'Union Européenne pour Renforcer la Coopération

Cette rencontre diplomatique avait pour but de renforcer les liens entre la CBLT et l'Union Européenne (UE) et de réaffirmer l'engagement commun à relever les défis complexes auxquels est confrontée la région du Bassin du Lac Tchad.
Rôle Vital du Soutien de l'UE
La CBLT a exprimé sa profonde gratitude à l'Union Européenne pour son soutien constant et généreux. Ce soutien est jugé vital pour la promotion :
- De la paix et de la sécurité.
- De la stabilité régionale.
- Du développement durable dans le Bassin du Lac Tchad.