Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
Économie et Finance

Tchad : La canne à sucre, un pilier économique saisonnier essentiel de Kélo à N'Djamena


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 3 Octobre 2025


La canne à sucre s'affirme chaque année comme une ressource économique vitale au Tchad, particulièrement dans la région de Kélo (département de la Tandjilé). À l’approche de la fin septembre, les rues de Kélo se transforment en marchés à ciel ouvert, envahis par les bottes de cannes, un signe visible de l’importance de cette récolte saisonnière.


Tchad : La canne à sucre, un pilier économique saisonnier essentiel de Kélo à N'Djamena



  Bien plus qu’une simple friandise, la canne à sucre est un pilier économique qui soutient cultivateurs, commerçants, et de nombreux ménages. La production, largement concentrée autour de Kélo, est ensuite acheminée vers les grands centres urbains, notamment N’Djamena, où la demande des consommateurs est très forte.

 
  • Circuits de vente : Sur les marchés de la capitale, la canne est vendue en morceaux, à la coupe, ou en bottes entières, assurant aux détaillants un commerce juteux et régulier.
  • Source de revenus frais : Pour les producteurs, cette période est cruciale pour générer de l'argent frais, leur permettant de couvrir des dépenses familiales importantes.
Un vendeur à N’Djamena confirme l'importance de cette activité : « C’est une activité saisonnière qui rapporte. Avec la canne à sucre, on est sûr de gagner chaque jour de quoi subvenir aux besoins ».
 
 
Au-delà de son rôle commercial général, la canne à sucre revêt une signification sociale particulière pour la jeunesse tchadienne. Pour beaucoup, la vente de ce produit constitue leur unique ressource pour préparer la rentrée scolaire.
« Grâce à la canne à sucre, je peux acheter mes cahiers et mes habits de classe sans dépendre de ma famille », explique un jeune vendeur, illustrant comment cette culture finance l'éducation et l'autonomie des jeunes.


Entre Kélo et N’Djamena, la canne à sucre ne fait pas qu'assurer un lien entre cultivateurs et consommateurs ; elle insuffle un souffle économique saisonnier essentiel pour de nombreux foyers, nourrissant à la fois les corps et les espoirs.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/10/2025

Tchad : une formation en art oratoire pour les étudiants et fonctionnaires de Sarh

Tchad : une formation en art oratoire pour les étudiants et fonctionnaires de Sarh

Tchad : Mission stratégique à Riyad pour sécuriser le financement des infrastructures Tchad : Mission stratégique à Riyad pour sécuriser le financement des infrastructures 02/10/2025

Populaires

Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA

02/10/2025

Tchad : le ministère de la Santé réceptionne un lot d’équipements de chaîne de froid offert par Africa CDC

02/10/2025

Tchad : le projet de loi sur le secret bancaire renvoyé à la Commission des affaires économiques et financières

02/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter