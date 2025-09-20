Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La population de la sous-préfecture de Wamsaou se mobilise pour sauver ses routes


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 22 Septembre 2025


Avec les fortes pluies qui tombent ces dernières semaines dans la province du Moyen-Chari, plusieurs localités se retrouvent isolées à cause de l’état dégradé des routes. Face à cette situation, le sous-préfet de Wamsaou, Mahamat Nargaye, a lancé ce lundi 22 septembre 2025 une grande mobilisation.


Tchad : La population de la sous-préfecture de Wamsaou se mobilise pour sauver ses routes


  Aux côtés des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des chefs de village et des chefs traditionnels, des jeunes et des femmes, il a organisé des travaux communautaires pour améliorer le tronçon reliant la sous-préfecture de Wamsaou à Korbol, chef-lieu du département. L’initiative s’est tenue sous le slogan : « La route du développement passe par le développement de la route ».

 
Le sous-préfet a rappelé que chaque année, durant la saison des pluies, la sous-préfecture de Wamsaou est presque coupée du reste de la province. « Pour se rendre à Sarh, il faut plus de quatre heures de route en cette période. Même au sein de notre propre circonscription, il devient très difficile d'atteindre Korbol », a-t-il expliqué.

 
Cette mobilisation, selon lui, traduit l’unité et la confiance entre les autorités et la population autour d’un objectif commun : faciliter la circulation et renforcer le développement local. Mahamat Nargaye a également lancé un appel pressant aux autorités locales, aux ONG et aux personnes de bonne volonté pour fournir du matériel (sacs, pelles, brouettes et pioches) afin de poursuivre ces travaux d’aménagement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/09/2025

Tchad : L’association Sanabil Al-Salam salue l’hommage rendu au mufti du Tchad à Abéché

Tchad : L’association Sanabil Al-Salam salue l’hommage rendu au mufti du Tchad à Abéché

Tchad : Les sanctions de l'UPU levées après le Congrès de Dubaï Tchad : Les sanctions de l'UPU levées après le Congrès de Dubaï 22/09/2025

Populaires

Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies-2025 : la 80ème session marque une année charnière

21/09/2025

Tchad : Les sanctions de l'UPU levées après le Congrès de Dubaï

22/09/2025

Address economic, trade issues through equal consultation for mutual benefit

22/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter