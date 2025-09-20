Tchad : La population de la sous-préfecture de Wamsaou se mobilise pour sauver ses routes





Aux côtés des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des chefs de village et des chefs traditionnels, des jeunes et des femmes, il a organisé des travaux communautaires pour améliorer le tronçon reliant la sous-préfecture de Wamsaou à Korbol, chef-lieu du département. L’initiative s’est tenue sous le slogan : « La route du développement passe par le développement de la route ».





Le sous-préfet a rappelé que chaque année, durant la saison des pluies, la sous-préfecture de Wamsaou est presque coupée du reste de la province. « Pour se rendre à Sarh, il faut plus de quatre heures de route en cette période. Même au sein de notre propre circonscription, il devient très difficile d'atteindre Korbol », a-t-il expliqué.





Cette mobilisation, selon lui, traduit l’unité et la confiance entre les autorités et la population autour d’un objectif commun : faciliter la circulation et renforcer le développement local. Mahamat Nargaye a également lancé un appel pressant aux autorités locales, aux ONG et aux personnes de bonne volonté pour fournir du matériel (sacs, pelles, brouettes et pioches) afin de poursuivre ces travaux d’aménagement.