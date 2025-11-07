









SPORTS Tchad : Lancement de la 4ᵉ Édition du Championnat d’Afrique Centrale d’Athlétisme U18 et U20

Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 9 Novembre 2025



La 4ᵉ édition du Championnat d’Afrique Centrale d’Athlétisme pour les catégories U18 et U20 a officiellement débuté le 8 novembre 2025 au Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno. C’est Mme Sola Ndilnodji, Secrétaire générale du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a donné le coup d’envoi des compétitions, en présence d’un public nombreux et enthousiaste.





Cette année, l’événement réunit sept pays de la sous-région : Burundi, Cameroun, Congo-Brazzaville, République Démocratique du Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, et le Tchad, pays hôte. Cette affluence témoigne du dynamisme retrouvé de l’athlétisme en Afrique centrale. Dans son discours d’ouverture, Ali Fadoul, président de la Fédération Tchadienne d’Athlétisme (FTA), a salué la présence des délégations étrangères et remercié les autorités tchadiennes pour leur soutien à la promotion du sport. Il a également rendu hommage aux partenaires techniques et institutionnels qui ont contribué à la réussite de cette édition.





De son côté, Konga Bruno, président de la Région 3 de la Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA), a félicité le comité d’organisation pour la qualité du travail accompli. Il a honoré la mémoire de grandes figures de l’athlétisme tchadien, telles que Kaltouma Nadina, Abdoulaye Brahim, et Mahamat Beïné, tout en saluant l’engagement historique du défunt Maréchal Idriss Déby Itno en faveur du sport national.



« Le sport reste une école de courage, de discipline et de dépassement de soi », a-t-il rappelé aux jeunes athlètes, les exhortant à faire preuve de fair-play et de solidarité durant la compétition. Prévue sur deux jours, cette rencontre sportive régionale souligne la volonté du Tchad de faire de l’athlétisme un moteur d’unité, de cohésion et de développement. Les épreuves phares — courses de fond, sauts et lancers — ont déjà donné lieu à des performances prometteuses.





