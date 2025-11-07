Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Tchad : Lancement de la 4ᵉ Édition du Championnat d’Afrique Centrale d’Athlétisme U18 et U20


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 9 Novembre 2025


La 4ᵉ édition du Championnat d’Afrique Centrale d’Athlétisme pour les catégories U18 et U20 a officiellement débuté le 8 novembre 2025 au Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno. C’est Mme Sola Ndilnodji, Secrétaire générale du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a donné le coup d’envoi des compétitions, en présence d’un public nombreux et enthousiaste.


Tchad : Lancement de la 4ᵉ Édition du Championnat d’Afrique Centrale d’Athlétisme U18 et U20


  Cette année, l’événement réunit sept pays de la sous-région : Burundi, Cameroun, Congo-Brazzaville, République Démocratique du Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, et le Tchad, pays hôte. Cette affluence témoigne du dynamisme retrouvé de l’athlétisme en Afrique centrale.

 

Dans son discours d’ouverture, Ali Fadoul, président de la Fédération Tchadienne d’Athlétisme (FTA), a salué la présence des délégations étrangères et remercié les autorités tchadiennes pour leur soutien à la promotion du sport. Il a également rendu hommage aux partenaires techniques et institutionnels qui ont contribué à la réussite de cette édition.

 
De son côté, Konga Bruno, président de la Région 3 de la Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA), a félicité le comité d’organisation pour la qualité du travail accompli. Il a honoré la mémoire de grandes figures de l’athlétisme tchadien, telles que Kaltouma Nadina, Abdoulaye Brahim, et Mahamat Beïné, tout en saluant l’engagement historique du défunt Maréchal Idriss Déby Itno en faveur du sport national.

 
« Le sport reste une école de courage, de discipline et de dépassement de soi », a-t-il rappelé aux jeunes athlètes, les exhortant à faire preuve de fair-play et de solidarité durant la compétition.

 

  Prévue sur deux jours, cette rencontre sportive régionale souligne la volonté du Tchad de faire de l’athlétisme un moteur d’unité, de cohésion et de développement. Les épreuves phares — courses de fond, sauts et lancers — ont déjà donné lieu à des performances prometteuses.

 
En misant sur la relève, la Fédération Tchadienne d’Athlétisme espère forger une nouvelle génération de talents, capable de porter haut les couleurs du pays sur les pistes africaines et internationales.

 

Avec cette 4ᵉ édition, le Tchad s'affirme comme un acteur clé dans le développement de l'athlétisme en Afrique centrale, promouvant les valeurs de compétition saine et d'excellence sportive parmi la jeunesse.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/11/2025

Tchad : Hadje Hawa Iba Gawa s'envole vers la Russie pour des études d'aviation

Tchad : Hadje Hawa Iba Gawa s'envole vers la Russie pour des études d'aviation

Tchad/Burundi : Rencontre diplomatique à Ankara pour renforcer la coopération Tchad/Burundi : Rencontre diplomatique à Ankara pour renforcer la coopération 08/11/2025

Populaires

Doha 2025 : les dirigeants du monde adoptent de nouvelles déclarations pour le développement social dans un contexte de crises

08/11/2025

Eighth CIIE sets new records in exhibition area, number of participating enterprises

08/11/2025

Niger : Grand meeting populaire du Général Tiani à Gaya pour la refondation nationale

09/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 05/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Certificat de résidence « étudiant » : L’arrêté de la préfecture du Val de Marne annulé

Certificat de résidence « étudiant » : L’arrêté de la préfecture du Val de Marne annulé

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ? Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ? 02/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter