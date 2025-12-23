Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

PariezCash lance officiellement le Village CAN 2025


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 23 Décembre 2025


À travers une conférence de presse organisée le 22 décembre 2025, PariezCash a procédé au lancement officiel du Village CAN 2025, à l’espace Talino Manu. Ce Village CAN s’étendra sur toute la durée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.


PariezCash lance officiellement le Village CAN 2025
Dans son allocution, le directeur général de PariezCash, Jean-Philippe Bertrand, a rappelé que l’entreprise avait déjà organisé un Village CAN en 2023. Pour cette nouvelle édition, l’ambition est de proposer un événement plus spécial et innovant, à la hauteur de l’engouement populaire autour de la compétition.

Selon lui, l’objectif principal est de rassembler les Tchadiens autour de cette grande fête continentale, dans un esprit de convivialité et de partage.

Il a également souligné que PariezCash s’engage activement en faveur de la jeunesse tchadienne et du développement du sport, à travers plusieurs initiatives. À cet effet, le Village CAN 2025 proposera, en plus de la retransmission des matchs, des animations culturelles et des prestations artistiques destinées à offrir une expérience festive complète aux visiteurs.

De son côté, Betel Casmir, ambassadeur de PariezCash, a indiqué que le rêve de nombreux Tchadiens serait de se rendre au Maroc pour vivre la CAN de près. Toutefois, grâce au Village CAN 2025, les passionnés de football pourront suivre les rencontres en direct dans une ambiance conviviale et festive, sans quitter N’Djamena. Il a ainsi invité la population à se mobiliser massivement afin de faire de cet événement un moment inoubliable.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/12/2025

Tchad : Le MATUH accélère sa transformation numérique avec EBENYX Technologies

Tchad : Le MATUH accélère sa transformation numérique avec EBENYX Technologies

Guéra : Ferveur et prières pour la paix lors du Maoulid à Dega Guéra : Ferveur et prières pour la paix lors du Maoulid à Dega 22/12/2025

Populaires

Intégration à la fonction publique au Tchad : les lauréats des écoles professionnelles interpellent le Chef de l’État

22/12/2025

États-Unis : qui est responsable de la paralysie budgétaire en 2025 et qu'en pensent les électeurs ?

22/12/2025

N’Djamena : L’entrepreneuriat tchadien passe en "Mode Turbo" pour la SME 2025

22/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes 18/12/2025 - Hassan Abderamane

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter