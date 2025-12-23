PariezCash lance officiellement le Village CAN 2025

Dans son allocution, le directeur général de PariezCash, Jean-Philippe Bertrand, a rappelé que l’entreprise avait déjà organisé un Village CAN en 2023. Pour cette nouvelle édition, l’ambition est de proposer un événement plus spécial et innovant, à la hauteur de l’engouement populaire autour de la compétition.



Selon lui, l’objectif principal est de rassembler les Tchadiens autour de cette grande fête continentale, dans un esprit de convivialité et de partage.



Il a également souligné que PariezCash s’engage activement en faveur de la jeunesse tchadienne et du développement du sport, à travers plusieurs initiatives. À cet effet, le Village CAN 2025 proposera, en plus de la retransmission des matchs, des animations culturelles et des prestations artistiques destinées à offrir une expérience festive complète aux visiteurs.



De son côté, Betel Casmir, ambassadeur de PariezCash, a indiqué que le rêve de nombreux Tchadiens serait de se rendre au Maroc pour vivre la CAN de près. Toutefois, grâce au Village CAN 2025, les passionnés de football pourront suivre les rencontres en direct dans une ambiance conviviale et festive, sans quitter N’Djamena. Il a ainsi invité la population à se mobiliser massivement afin de faire de cet événement un moment inoubliable.