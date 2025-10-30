Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Kanem


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 31 Octobre 2025


Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, a procédé ce vendredi 31 octobre 2025 au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, au Centre de Santé de Mao-Moto.


  Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus du Gouvernement tchadien, en partenariat avec les organisations internationales, pour éradiquer cette maladie invalidante qui touche principalement les enfants de moins de cinq ans.
 

Une large mobilisation à Mao-Moto

 
La cérémonie de lancement a rassemblé un large éventail de participants, témoignant de l’engagement collectif dans cette lutte sanitaire. Étaient présents : les autorités administratives et locales, les représentants des forces de défense et de sécurité, les chefs traditionnels, ainsi que les acteurs de la société civile et les représentants des ONG œuvrant dans le domaine de la santé et du développement communautaire.

 
Dans son allocution, le Général Asseif Mahamat Assouni a souligné l’importance cruciale de cette campagne pour la santé publique et a appelé à une mobilisation massive des populations afin d’assurer une couverture vaccinale optimale. Il a également salué l’appui constant des partenaires techniques et financiers, tout en les exhortant à poursuivre leur accompagnement dans cette mission vitale.

 
La cérémonie s’est clôturée par une séance de vaccination symbolique, au cours de laquelle plusieurs enfants ont reçu leur dose de vaccin contre la poliomyélite. Ce geste fort, effectué par le Délégué Général du Gouvernement lui-même, accompagné des autorités sanitaires locales et des partenaires au développement, marque le début d’une opération de grande envergure qui s’étendra sur plusieurs jours dans l’ensemble de la province.


