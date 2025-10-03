Tchad : Lancement des Zones Économiques Spéciales avec le partenaire ARISE

Objectifs et Projets Prioritaires du PND

La création d’unités de transformation au sein des ZES.

Le renforcement des capacités locales de production.

La structuration des chaînes de valeur.

La rencontre, présidée par le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, en présence de ses collègues des Finances, Tahir Hamid Nguilin, et de l’Élevage, Pr. Aderahim Awat Ateib, visait à concrétiser l’opérationnalisation des Zones Économiques Spéciales (ZES).Cette initiative est une étape clé dans la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 », qui met l'accent sur la diversification économique, la sécurité alimentaire et l’attraction des investissements privés.Les discussions avec ARISE ont porté principalement sur :Au total, treize projets prioritaires ont été présentés. Ces projets visent à renforcer la filière agroalimentaire, à réduire la dépendance aux importations, à créer des emplois durables et à stimuler l’industrialisation du pays.La collaboration avec ARISE témoigne de la volonté du gouvernement de s'associer à des partenaires stratégiques pour réaliser la vision « Tchad Connexion 2030 » et positionner le pays comme un pôle économique compétitif et résilient en Afrique centrale.