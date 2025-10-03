Tchad : Lancement des Zones Économiques Spéciales avec le partenaire ARISE

La rencontre, présidée par le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, en présence de ses collègues des Finances, Tahir Hamid Nguilin, et de l’Élevage, Pr. Aderahim Awat Ateib, visait à concrétiser l’opérationnalisation des Zones Économiques Spéciales (ZES).
Objectifs et Projets Prioritaires du PND
Cette initiative est une étape clé dans la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 », qui met l'accent sur la diversification économique, la sécurité alimentaire et l’attraction des investissements privés.
Les discussions avec ARISE ont porté principalement sur :
- La création d’unités de transformation au sein des ZES.
- Le renforcement des capacités locales de production.
- La structuration des chaînes de valeur.
La collaboration avec ARISE témoigne de la volonté du gouvernement de s'associer à des partenaires stratégiques pour réaliser la vision « Tchad Connexion 2030 » et positionner le pays comme un pôle économique compétitif et résilient en Afrique centrale.