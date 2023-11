Tchad : Laoukein Médard mobilise le Logone Occidental pour un 'Oui' unanime au référendum

Le chef de mission du Logone Occidental pour la Coalition en faveur du "Oui" au référendum constitutionnel, Laoukein Kourayo Médard, a présenté les lignes directrices de la campagne référendaire prévue dans cette province, lors d'un point de presse tenu le 26 novembre 2023 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.



Laoukein Kourayo Médard a mis l'accent sur l'importance de l'unité et de la coordination pour assurer une campagne efficace pour le "Oui", soulignant que toutes les provinces se mobilisent activement pour ce retour à l'ordre constitutionnel.



Il a insisté sur la nécessité pour les résidents du Logone Occidental de dépasser les clivages politiques et de s'unir pour promouvoir le "Oui" dans leur province, malgré la réputation contestataire de la région depuis 1962. Il a appelé à une action conjointe pour le développement de la province, rappelant que, malgré sa petite taille et sa complexité démographique, le Logone Occidental a un rôle clé à jouer dans le référendum à venir.



Selon Laoukein Kourayo Médard, une opposition au référendum s'est déjà manifestée, mais il reste confiant dans la victoire du "Oui", grâce à une stratégie de campagne bien conçue et à l'engagement des citoyens du Logone Occidental.