TCHAD

Tchad : Le Centre Aspire inaugure une nouvelle annexe de formation à N'Djamena


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 4 Octobre 2025


Le Centre de Formation Professionnelle Aspire a inauguré une nouvelle annexe dans le quartier d'Amriguebé, au 5e arrondissement de N'Djamena, près du rond-point chinois. La cérémonie, qui a eu lieu ce 4 octobre 2025, a été marquée par une remise d'attestations aux apprenants.


Mission : Rapprocher la formation de la communauté

 
Le fondateur du centre, Mahamat Hassan Brahim, a rappelé que cette annexe a été établie en quelques mois, grâce au soutien et à la confiance de la communauté. Il a souligné que l'objectif principal est de décentraliser l'accès au savoir :
« Nous avons déjà formé plus de 300 apprenants. Cette annexe que nous inaugurons aujourd’hui est le prolongement de notre mission : rapprocher la formation des populations et donner à chacun une véritable chance de bâtir son avenir. »


Le Centre Aspire se positionne comme un « espace d’excellence » qui prône la discipline, l'innovation et la qualité, avec pour slogan : « Au Centre Aspire, c’est la qualité avant tout. »
 

Offre de formation complète et adaptée

 
Le centre propose une formation complète et adaptée aux besoins actuels du marché, couvrant à la fois les langues et le développement professionnel :

 
Domaine Cours Proposés
Langues Anglais, Français, Arabe, Espagnol, Russe, Turc
Formation Professionnelle Art oratoire, Intelligence Artificielle, Gestion de projets, Traduction administrative, Informatique, Voix off, Leadership, Développement personnel


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
