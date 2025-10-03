Tchad : Le Centre Aspire inaugure une nouvelle annexe de formation à N'Djamena

Mission : Rapprocher la formation de la communauté
Le fondateur du centre, Mahamat Hassan Brahim, a rappelé que cette annexe a été établie en quelques mois, grâce au soutien et à la confiance de la communauté. Il a souligné que l'objectif principal est de décentraliser l'accès au savoir :
« Nous avons déjà formé plus de 300 apprenants. Cette annexe que nous inaugurons aujourd’hui est le prolongement de notre mission : rapprocher la formation des populations et donner à chacun une véritable chance de bâtir son avenir. »
Le Centre Aspire se positionne comme un « espace d’excellence » qui prône la discipline, l'innovation et la qualité, avec pour slogan : « Au Centre Aspire, c’est la qualité avant tout. »
Offre de formation complète et adaptée
Le centre propose une formation complète et adaptée aux besoins actuels du marché, couvrant à la fois les langues et le développement professionnel :