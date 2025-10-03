Tchad : Le Centre Aspire inaugure une nouvelle annexe de formation à N'Djamena

Mission : Rapprocher la formation de la communauté

« Nous avons déjà formé plus de 300 apprenants. Cette annexe que nous inaugurons aujourd’hui est le prolongement de notre mission : rapprocher la formation des populations et donner à chacun une véritable chance de bâtir son avenir. »

Offre de formation complète et adaptée

Domaine Cours Proposés Langues Anglais, Français, Arabe, Espagnol, Russe, Turc Formation Professionnelle Art oratoire, Intelligence Artificielle, Gestion de projets, Traduction administrative, Informatique, Voix off, Leadership, Développement personnel

Le fondateur du centre, Mahamat Hassan Brahim, a rappelé que cette annexe a été établie en quelques mois, grâce au soutien et à la confiance de la communauté. Il a souligné que l'objectif principal est de décentraliser l'accès au savoir :Le Centre Aspire se positionne comme un « espace d’excellence » qui prône la discipline, l'innovation et la qualité, avec pour slogan :Le centre propose une formation complète et adaptée aux besoins actuels du marché, couvrant à la fois les langues et le développement professionnel :