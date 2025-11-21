Tchad : Le Logone Occidental lance la formation « Chèque-Service » pour les TPE/PME

Cette initiative, portée par l'Association Bet Al-Nadjah, vise à inciter les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPE/PME) ainsi que les créateurs d’entreprise à recourir aux PS pour satisfaire leurs besoins en formation et en appui-conseil spécialisé.







La formation est conçue pour répondre aux besoins croissants des entreprises locales en matière de renforcement des capacités et d’appui-conseil, afin d’en améliorer les performances.





M. Faba Djondang, coordonnateur de Bet Al-Nadjah à Moundou, a souligné que ces travaux marquent une étape décisive dans le développement opérationnel du « Chèque-Service Tchad » au niveau de la zone de Moundou.





En ouvrant les travaux, le Secrétaire Général (S.G.) a affirmé qu'à travers ce dispositif, la province franchit une étape déterminante vers une meilleure coordination des interventions et une professionnalisation accrue des acteurs du développement local.







Il a précisé que cette vision s’aligne parfaitement sur la stratégie économique et sociale du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef de l’État, axée sur la promotion de l’entreprenariat auprès des jeunes et des femmes au Tchad.





De cette session, qui s'achèvera le 4 décembre 2025, il est attendu que les prestataires de services formés :

