TCHAD

Tchad : Le Logone Occidental lance la formation « Chèque-Service » pour les TPE/PME


Alwihda Info | Par Golmem Ali - 22 Novembre 2025


M. Allahindagué Kladoumaye, Secrétaire Général de la province du Logone Occidental, a présidé le 20 novembre 2025 la cérémonie d'ouverture de la formation des Prestataires de Services (PS), dans le cadre du mécanisme « Chèque-Service ».


Cette initiative, portée par l'Association Bet Al-Nadjah, vise à inciter les Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPE/PME) ainsi que les créateurs d’entreprise à recourir aux PS pour satisfaire leurs besoins en formation et en appui-conseil spécialisé.

 

La formation est conçue pour répondre aux besoins croissants des entreprises locales en matière de renforcement des capacités et d’appui-conseil, afin d’en améliorer les performances.
 

M. Faba Djondang, coordonnateur de Bet Al-Nadjah à Moundou, a souligné que ces travaux marquent une étape décisive dans le développement opérationnel du « Chèque-Service Tchad » au niveau de la zone de Moundou.
 

En ouvrant les travaux, le Secrétaire Général (S.G.) a affirmé qu'à travers ce dispositif, la province franchit une étape déterminante vers une meilleure coordination des interventions et une professionnalisation accrue des acteurs du développement local.

 

Il a précisé que cette vision s’aligne parfaitement sur la stratégie économique et sociale du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République et Chef de l’État, axée sur la promotion de l’entreprenariat auprès des jeunes et des femmes au Tchad.
 

De cette session, qui s'achèvera le 4 décembre 2025, il est attendu que les prestataires de services formés :

  • S’approprient le concept du métier de conseil ;

  • Maîtrisent l’approche d’implémentation d’une mission de diagnostic ;

  • Acquièrent l’ingénierie du business plan.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
