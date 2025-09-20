Tchad : Le PNUD appuie la plateforme des productrices de Karité





Aristide Mabali, économiste national au PNUD, a assuré que ce don permettra d'améliorer quantitativement et qualitativement la production des produits locaux, en particulier le karité. À cet effet, il a appelé les bénéficiaires à une gestion rationnelle pour la pérennisation du projet.





De son côté, Nassigar Rimtebaye, directeur des études et du suivi-évaluation des projets au ministère du Commerce, a remercié, au nom du gouvernement, les partenaires pour cet appui qui s’inscrit dans la droite ligne de la politique du ministère du Commerce.





En recevant les kits, le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum, a félicité le travail impeccable des femmes transformatrices de karité. Il les a encouragées à faire preuve de solidarité et de compréhension dans l’utilisation des équipements pour augmenter leur pouvoir d’achat.