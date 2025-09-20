Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le PNUD appuie la plateforme des productrices de Karité


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 21 Septembre 2025


Afin d’améliorer leur productivité et de répondre aux normes internationales, le PNUD, en partenariat avec l’ONG ADEFE, a équipé la plateforme des productrices de karité du Mandoul de kits solaires et d'une unité de transformation des produits locaux. Cette dotation comprend un séchoir solaire, un four solaire, une presse à huile électrique, une pasteurisation de lait et une mini-usine de transformation de karité.


  Aristide Mabali, économiste national au PNUD, a assuré que ce don permettra d'améliorer quantitativement et qualitativement la production des produits locaux, en particulier le karité. À cet effet, il a appelé les bénéficiaires à une gestion rationnelle pour la pérennisation du projet.

 
De son côté, Nassigar Rimtebaye, directeur des études et du suivi-évaluation des projets au ministère du Commerce, a remercié, au nom du gouvernement, les partenaires pour cet appui qui s’inscrit dans la droite ligne de la politique du ministère du Commerce.

 
En recevant les kits, le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum, a félicité le travail impeccable des femmes transformatrices de karité. Il les a encouragées à faire preuve de solidarité et de compréhension dans l’utilisation des équipements pour augmenter leur pouvoir d’achat.


