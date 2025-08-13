Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le général Idriss Youssouf Boy rétrogradé et radié après sa condamnation


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Août 2025



Par décret n°1760/PR/PM/MAACVG/2025, daté du 12 août 2025, le Général de Corps d’Armée Idriss Youssouf Boy (ID : 20065360), ancien haut cadre des Forces de Défense et de Sécurité, a été cassé au grade de soldat de 2ᵉ classe et radié du contrôle des effectifs des Armées. Il se voit définitivement privé de pension, de solde de réforme et de toute indemnité compensatrice.

Ces mesures interviennent peu de temps après sa condamnation, prononcée en mai 2025, à cinq ans de prison ferme et à une amende d’un million de francs CFA pour corruption passive.

Condamné à la suite d'une plainte pour extorsion de fonds publics (près de 11,8 milliards de francs CFA), il avait été jugé en référé public le 9 mai.

La semaine dernière, en appel, sa peine a été alourdie à sept ans de prison ferme, et la justice a ordonné la saisie des montants détournés.
