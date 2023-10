Tchad : Le ministre de l’Enseignement Supérieur invité spécial du Reforum de Yaoundé

Le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Tom Erdimi, a quitté N'Djamena ce vendredi vers midi pour Yaoundé au Cameroun, a annoncé son ministère ce vendredi 27 octobre.



« Dans a capitale camerounaise, le Ministre d'Etat prendra part à l'Assemblée Générale Annuelle (A.G.A) du Reforum prévue ce 28 octobre 2023. Le thème général de cette A.G.A est : Transformer l’enseignement supérieur pour nourrir et créer durablement la prospérité de l'Afrique », a souligné le ministère de l’Enseignement Supérieur du Tchad.



Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'innovation, Tom Erdimi, « est invité spécialement à cette assemblée générale par son collègue du Cameroun par ailleurs Ministre d’Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur Prof Jacques Fame Ndongo ».



Dans cette visite de travail au Cameroun « le Ministre d'Etat est accompagné du directeur générale de Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Dr Dionko Maoundoe », a précisé ce communiqué.