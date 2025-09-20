Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le ministre de la Sécurité rappelle à l'ordre les agents sur le port de l'uniforme


Alwihda Info | Par - 22 Septembre 2025


Cette initiative vise à renforcer la discipline et l'image des forces de sécurité intérieure. Le ministre insiste sur le fait que le port correct des uniformes est essentiel pour maintenir le professionnalisme et la crédibilité des agents dans l'exercice de leurs fonctions.


Tchad : Le ministre de la Sécurité rappelle à l'ordre les agents sur le port de l'uniforme



Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d’armée Ali Ahmat Aghabache, a publié une circulaire rappelant aux agents des forces de sécurité intérieure l'obligation de porter leur uniforme réglementaire.


Cette consigne s'applique aux cérémonies officielles, aux ateliers de formation et à toute autre rencontre importante. Le général a enjoint chaque corps à veiller scrupuleusement au respect de cette directive, qui vise à restaurer l'ordre et la discipline au sein des forces de sécurité.

Tchad : Le ministre de la Sécurité rappelle à l'ordre les agents sur le port de l'uniforme
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/09/2025

Tchad : Des hectares de champs de mil dévastés par des chenilles à Wouro, dans le Kanem

Tchad : Des hectares de champs de mil dévastés par des chenilles à Wouro, dans le Kanem

Tchad : L’AJEDK célèbre la Journée du nettoyage à Mao Tchad : L’AJEDK célèbre la Journée du nettoyage à Mao 21/09/2025

Populaires

Tchad : Célébration de la Journée internationale de la paix 2025 à N’Djamena

21/09/2025

Tchad : Fin de la 8e édition de la colonie de vacances "Départ avec le cœur"

21/09/2025

Tchad : Dispute de voisinage pour des eaux usées à N’Djamena : l’affaire devant le tribunal

21/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter