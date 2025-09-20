Tchad : Le ministre de la Sécurité rappelle à l'ordre les agents sur le port de l'uniforme







Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d’armée Ali Ahmat Aghabache, a publié une circulaire rappelant aux agents des forces de sécurité intérieure l'obligation de porter leur uniforme réglementaire.





Cette consigne s'applique aux cérémonies officielles, aux ateliers de formation et à toute autre rencontre importante. Le général a enjoint chaque corps à veiller scrupuleusement au respect de cette directive, qui vise à restaurer l'ordre et la discipline au sein des forces de sécurité.