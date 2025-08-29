Alwihda Info
SPORTS

Tchad : Le retour des Sao à domicile après six ans d'absence


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 30 Août 2025


Le 4 septembre 2025, l'équipe nationale de football du Tchad, les Sao, affrontera les Black Stars du Ghana au stade de Mandjaffa à N'Djamena. Ce match marque un événement très attendu, car c'est la première fois depuis 2019 que l'équipe joue à domicile. Leur dernier match sur le sol tchadien remonte aux éliminatoires du CHAN contre la Guinée Équatoriale, avant une suspension de la FIFA et des travaux de réhabilitation du stade Omnisports Idriss Mahamat Ouya.


Bien que la qualification pour la Coupe du Monde soit en péril, ce match a une importance symbolique majeure. L'entraîneur Raoul Savoy a souligné l'impact du public, affirmant que les ovations encouragent les joueurs à se dépasser.

 
Pour encourager une forte affluence, l'entrée au stade a été rendue gratuite, un geste qui, selon le président de la fédération tchadienne de football, fait de cette rencontre un match d'unité nationale. Le Tchad, qui n'a pas encore marqué de point en six matchs, espère relever ce défi devant son public.


