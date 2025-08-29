Tchad : Le retour des Sao à domicile après six ans d'absence



Bien que la qualification pour la Coupe du Monde soit en péril, ce match a une importance symbolique majeure. L'entraîneur Raoul Savoy a souligné l'impact du public, affirmant que les ovations encouragent les joueurs à se dépasser.





Pour encourager une forte affluence, l'entrée au stade a été rendue gratuite, un geste qui, selon le président de la fédération tchadienne de football, fait de cette rencontre un match d'unité nationale. Le Tchad, qui n'a pas encore marqué de point en six matchs, espère relever ce défi devant son public.