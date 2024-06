Tchad : Les Forces Françaises au Sahel sensibilisent les médias pour contrer la désinformation

L'objectif de ce café de presse était double. D’une part, il visait à acquérir les tactiques, techniques et procédures nécessaires à la vérification de l’information pour garantir la transparence dans la communication et les échanges sur les réseaux sociaux. D’autre part, il s'agissait de présenter sommairement les activités des FFS au Tchad.



La désinformation



Selon le Capitaine Boris, conseiller en communication des FFS, ce café de presse, qui permet d’échanger avec les médias locaux, fait suite à l’essor des réseaux sociaux comme canal d’information et face aux campagnes de désinformation de plus en plus fréquentes. "La désinformation est une arme qui nous cible tous", a ajouté le Capitaine Borivan, responsable de la veille sur les réseaux sociaux des FFS. Il a souligné que diffuser des informations vraies ou fausses relève de la responsabilité de chacun et de l’intention derrière cet acte, que ce soit pour un citoyen lambda ou un professionnel. "Chacun est libre de ses opinions, mais ces opinions doivent se baser sur des informations fiables, vérifiées et crédibles", a-t-il affirmé.



Face à la prolifération de la désinformation, Borivan a appelé les médias locaux à sensibiliser le public et à améliorer la communication entre les FFS et les médias pour rendre les échanges plus fiables et rapides, afin de réduire l'écart entre ceux qui accusent et ceux qui vérifient. "Il faut être prudent face à une information, surtout sur les réseaux sociaux, car il est facile d'accuser et de mentir plus rapidement que de vérifier", a-t-il expliqué.



Borivan a expliqué que la vérification des sources d'information, l'échange d'informations fiables, l'utilisation d'outils communs d'analyse tels que Disarm, et la signalisation des contenus douteux sont des tactiques qui peuvent contribuer à contrer la désinformation. Il a exhorté à diffuser des informations vérifiées, car une information erronée peut influencer l'opinion publique de manière néfaste. "Quand quelqu’un diffuse de fausses informations, il devient lui-même une victime des manipulations qui peuvent conduire à des actes malveillants", a-t-il conclu.



Ce que font les FFS au Tchad



La deuxième partie du café de presse était consacrée à la présentation des activités des FFS en partenariat avec le Tchad. Selon le Lieutenant Claire-Marine, responsable des Liaisons et Partenariats, l'objectif de la présence des forces françaises au Sahel, et plus précisément au Tchad, est de regrouper l’ensemble des activités menées dans un but de coopération civilo-militaire. Leur mission principale consiste à mixer les tendances culturelles des deux pays et à soutenir le Tchad en matière de développement. Cette coopération s'étend à des domaines tels que l’éducation, la santé, l’information, la culture et l’entraide, sans minimiser la contribution tchadienne.



Le Commandant Jérôme, responsable des partenariats civilo-militaires, a rappelé que le domaine d’intervention des FFS est vaste, allant de l’aide médicale aux projets de développement. "Le plus dominant concerne l'accès à l'eau, à l'énergie et à l'éducation, avec un budget annuel variant de 800 000 à 1 000 000 d'euros", a-t-il dévoilé. Il a également précisé que les actions des FFS visent à montrer que la France, contrairement aux étiquettes qui lui sont collées, mène des actions en faveur du développement du Tchad dans le respect des partenariats. Parmi ces actions figurent le soutien aux coopératives agricoles et la réalisation de 230 000 actes médicaux au profit des populations.



Depuis janvier 2024, dans une logique de projets d’amélioration de la qualité de vie, les FFS ont mené 24 projets répondant aux besoins locaux. Dans le domaine de l’éducation, des projets notables comme la construction de salles de classe et la rénovation de mobiliers scolaires ont été réalisés, a précisé le Commandant Jérôme.