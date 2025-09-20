Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Les femmes du Moyen-Chari en première ligne contre le choléra


21 Septembre 2025


La Coordination de l’Organisation Féminine pour le Développement du Moyen-Chari a lancé, ce samedi 20 septembre, une vaste campagne de sensibilisation et de prévention contre le choléra dans la province. Le coup d'envoi a eu lieu dans les locaux du centre social de Sarh.


  À travers cette initiative, ces femmes entendent jouer pleinement leur rôle dans la protection des communautés face à une épidémie qui continue de menacer plusieurs provinces du pays. Pour elles, la lutte contre le choléra passe d’abord par la prévention et l’hygiène au quotidien. Cette campagne sera renforcée par une formation pratique sur la fabrication de savon liquide et d’eau de javel. « L’hygiène est notre première arme contre le choléra, et nous voulons donner aux familles les moyens de se protéger », a-t-elle déclaré.

De son côté, la déléguée provinciale de la Femme et de la Petite Enfance, Mme Nekarnodji Diobangué, a salué cette initiative, qu’elle a qualifiée de brillante. Elle a rappelé que la prévention et le respect des gestes barrières demeurent essentiels pour briser la chaîne de transmission de la maladie.

 
Cette campagne, qui couvrira les six départements du Moyen-Chari, vise à la fois une action de sensibilisation massive et une mobilisation communautaire pour la protection sanitaire des populations locales.


