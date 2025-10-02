Alwihda Info
SPORTS

Tchad : Marius Mouandilmadji signe son retour en sélection nationale de football du Tchad


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Octobre 2025



Près d’un an après avoir annoncé sa mise en retrait des SAO, l’international tchadien Marius Mouandilmadji a officialisé ce jeudi son retour en équipe nationale.

Dans un message adressé à ses supporteurs, l’attaquant a expliqué que sa décision de se mettre en retrait en 2024 était motivée par des conditions de travail et une organisation jugées insuffisantes pour permettre aux joueurs tchadiens de progresser sereinement.

Au cours des derniers mois, des échanges constructifs ont eu lieu avec le ministère en charge des Sports, la Fédération tchadienne de football association (FTFA), ainsi que le nouveau sélectionneur et son staff. Marius Mouandilmadji affirme que son retour est rendu possible grâce aux mesures mises en place, notamment l’adoption d’un statut du joueur et les garanties données par les instances dirigeantes.

Le joueur a tenu à remercier ses fans pour leur soutien constant durant sa période d’absence : « Cette ferveur a largement pesé dans la décision que je rends publique aujourd’hui. Merci du fond du cœur pour votre soutien constant », a-t-il déclaré.

À travers ce retour, l’attaquant promet, aux côtés de ses coéquipiers, de « mouiller le maillot pour faire honneur au drapeau et à tous les supporteurs », réaffirmant son attachement aux SAO avec ce message : « SAO un jour, SAO toujours ».


