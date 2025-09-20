Alwihda Info
TCHAD

Tchad–Nigeria : un chauffeur poursuivi pour le détournement de 400 sacs de ciment


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 21 Septembre 2025


Un chauffeur chargé de livraisons entre le Tchad et le Nigeria a été arrêté pour le détournement de 400 sacs de ciment appartenant à un commerçant. Après avoir encaissé l’argent, il n’aurait pas respecté ses engagements.


  Devant le Tribunal de grande instance de N’Djamena, l’accusé a reconnu les faits tout en tentant de s’expliquer. N’ayant pas de véhicule disponible, il aurait confié l’argent et la mission à d’autres chauffeurs. Ces derniers, selon lui, auraient perdu les sacs de ciment, qui auraient ensuite été saisis pour régler une dette.

Le chauffeur, actuellement en détention, a plaidé pour sa libération. Il a fait valoir que son emprisonnement l’empêcherait de rembourser progressivement le commerçant. Le tribunal a renvoyé l’affaire à une date ultérieure.


