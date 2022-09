Tchad : Nodo N'Djibo appelle à ne pas "pousser" le PCMT "au chaos" car "il est jeune"

Nodo N'Djibo, leader politique et participant au dialogue national inclusif, propose de jumeler les deux référendums pour gagner du temps et ne pas faire des dépenses inutiles.



Selon lui, en 24 mois, l’on pourra faire beaucoup de choses. En étant seul à bord, le président aura la possibilité de conduire la transition pour aller aux élections et remettre l’ordre constitutionnel.



Pour Nodo N'Djibo,, le président de la transition "est en tain de faire des bonnes choses". Il suggère de "lui laisser le temps de finir la transition".



"Il est très jeune. Les tchadiens lui donneront la possibilité de diriger ce pays", dit-il. Nodo N'Djibo, demande de "ne pas le pousser au chaos".