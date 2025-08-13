Tchad : Nominations dans l’Ordre National, 33 personnalités distinguées

Par décret No 1761/PR/GDCHONT/2025 du 13 août 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées dans l’Ordre national du Tchad.
• AU GRADE DE COMMANDEUR
₋ Me JEAN BERNARD PADARE ;
₋ M. SAMIR ADAM ANNOUR ;
₋ M. BARTCHIRET AHMED ;
₋ Dr RAMATOU MAHAMAT HOUTOUIN.
₋ Mme AMINA RADOUMA ATCHE ;
₋ M. NGOTE GALI KOUTOU ;
₋ M. ADAM NOUKY CHARFADINE ;
• AU GRADE D’OFFICIER
₋ M. MAHAMAT AL-MANSOUR ABDEL-ROUDJAL ;
₋ M. ABDERAMANE MOURNO GUILIDO ;
₋ Mme BAIRRA ASSANE ;
₋ Pr OUSMANE KOUDANGBE.
• AU GRADE DE CHEVALIER
₋ Mme MASSAL NDORANGAR BLANCHE ;
₋ M. ISSA SOKOYE GOMDET ;
₋ Mme PATALE KOCHAKBE ;
₋ M. YOUSSOUF BACHAR MAHAMAT ;
₋ M. TEDEBAYE DANGER ;
₋ Me NANTIGA JULIEN ;
₋ Me ZARA MAHAMAT SALEH ;
₋ M. TAHER ABDERAMAN HAGGAR ;
₋ M. TAHIR OLOY HASSAN ;
₋ Mme ACHTA BECHIR ;
₋ Mme ARDJOUNE MAHAMAT MAINTHA ;
₋ Dr ARNAUD DINGAMMADJI ;
₋ M. DJIMRAMADJI ARMAND ;
₋ Mme MADIAL née ACHTA KINGA DJAKO ;
₋ M. MAHAMAT TAHIR YOUSSOUF NAHAR ;
₋ M. MOHAMED EL NOUR MAKI ;
₋ Dr MOUSTAPHA MAHAMAT TALKO ;
₋ M. ISSA ADJIDEI ;
₋ M. AP-YANG NDIKBA PEPKISSA ;
₋ M. ABDOULAYE KHALID ;
₋ M. IMRANE AHMAT SOULEYMANE,
₋ M. MAHAMAT ALFADIL ABAKAR KADADE ;
₋ M. RAKIDJI NGOMDJIBAYE ;
₋ M. YOUNOUS MAHAMAT GOUDJA.
