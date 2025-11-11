Tchad-PND : le FMI et la BEAC réaffirment leur soutien au Tchad

Dans le cadre des audiences tenues en marge de la table ronde de financement du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », le président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a échangé avec deux personnalités du monde des finances.



Il s’agit du représentant de la directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), Julien Reynaud et le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), Yvon Sana Bangui. La directrice générale du Fonds Monétaire International (FMI), Mme Kristalina Georgieva qui n’a pas pu faire le déplacement d’Abu Dhabi, a dépêché un représentant, en la personne de Julien Reynaud.



Au nom de cette dernière, il a salué le lancement réussi du Plan National de Développement et a réaffirmé l’engagement du FMI à financer jusqu’à 30 % des besoins publics du Tchad sur les quatre prochaines années. Selon lui, ce soutien vise avant tout à consolider la stabilité macroéconomique, condition essentielle pour stimuler les investissements privés et garantir le succès du plan « Tchad Connexion 2030 ».



Le Président de la République a, de son côté, rassuré son interlocuteur sur la détermination du gouvernement à poursuivre les réformes structurelles et à respecter les engagements convenus avec l’institution de Bretton Woods.



Quelques instants plus tard, le chef de l’État a reçu Yvon Sana Bangui, gouverneur de la BEAC, pour un échange centré sur le rôle stratégique de la banque centrale dans la mise en œuvre du PND. La BEAC a réaffirmé sa mission de contrôle de l’inflation et de préservation de la stabilité du franc CFA, éléments indispensables pour maintenir un climat de confiance et de prévisibilité économique.



Au-delà de cette mission traditionnelle, le gouverneur a également évoqué la mobilisation d’instruments financiers innovants destinés à soutenir les projets structurants portés par le Tchad. Le président de la République a salué la convergence de vues entre la BEAC et le Tchad, soulignant l’importance de cette synergie pour un environnement économique solide et favorable à la mise en œuvre réussie du PND « Tchad Connexion 2030 ».