Tchad-PND : record de participation indienne à Abu Dhabi

En marge de la table ronde de financement du Plan National de Développement « Tchad Connexion 2030 », le Président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu une importante délégation représentant plus de 126 consortiums et entreprises indiennes.



Une mobilisation exceptionnelle qui illustre l’intérêt grandissant du secteur privé indien pour les opportunités économiques qu’offre le Tchad. Parmi les 70 nationalités présentes à ces assises historiques, l’Inde s’est distinguée par une affluence impressionnante.



La délégation conduite par Mme Ildjima Badda Mallot, ambassadrice du Tchad en Inde, rassemble un large éventail d’acteurs économiques : du géant des télécommunications Bharti Airtel Limited, basé à New Delhi, aux leaders de l’agro-industrie, en passant par les entreprises spécialisées dans la digitalisation et les infrastructures. Cette participation record traduit la confiance et l’intérêt croissants des investisseurs indiens pour le marché tchadien.



Parmi les groupes présents figurent Mahindra, acteur majeur de la mécanisation agricole, et MKALP, société engagée dans la digitalisation de l’administration publique. D’autres entreprises, telles que Greenchesta Research, déjà certifiée pour la production biologique des mangues tchadiennes, préparent leurs premières exportations vers l’Europe.



Au total, les intentions d’investissement annoncées atteignent 3,255 milliards de dollars, couvrant des secteurs stratégiques en parfaite adéquation avec les priorités du plan « Tchad Connexion 2030 ». Ces engagements confirment la crédibilité du PND et la solidité des réformes engagées pour attirer les capitaux étrangers.



Au cours de l’audience, le chef de l’État a salué cette mobilisation exemplaire, soulignant que « venir investir au Tchad, c’est devenir partenaire du développement de notre pays ». Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a rappelé que le PND compte 268 projets structurants, soutenus par un cadre juridique et économique rénové, garantissant la transparence, la sécurité et la rentabilité des investissements.



Cette rencontre illustre la nécessité pour les deux pays de renforcer davantage les relations économiques entre N’Djamena et New Delhi, ouvrant la voie à une coopération diversifiée, plaçant l’Inde parmi les partenaires clés du Tchad.