Tchad : Premier round de négociations sur les clauses des nouveaux COSA et accord des cinq parties





Sous la houlette de la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Ndolenodji Alixe Naimbaye, la délégation tchadienne, composée de cadres et d'experts techniques des ministères des Finances, de la Société de Raffinage de N’Djamena (NRC), de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) et de l'Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT), s’est installée à la table des discussions, en présence de l’ambassadeur du Tchad en Chine, M. Abakar Saleh Chachaimi.





Ces négociations visent à redéfinir les engagements techniques et stratégiques des parties afin d'optimiser les dispositions de l’accord. L'objectif est d'améliorer les performances de la raffinerie tout en garantissant la rentabilité des investissements et des opérations d'exportation.