TCHAD

Tchad : Premier round de négociations sur les clauses des nouveaux COSA et accord des cinq parties


Alwihda Info | Par - 19 Septembre 2025


Les négociations concernant les nouvelles clauses du COSA (Contrat de Partage de Production) et du MOU (Protocole d'Accord des cinq parties) entre le gouvernement du Tchad et la China National Oil & Gas Exploration and Development Company Ltd (CNPCIC) ont officiellement débuté le 16 septembre 2025 à Shanghai, en Chine. Ces mécanismes de coopération complexes ont permis de faire face à de nombreux défis énergétiques depuis 2017.


  Sous la houlette de la ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Ndolenodji Alixe Naimbaye, la délégation tchadienne, composée de cadres et d'experts techniques des ministères des Finances, de la Société de Raffinage de N’Djamena (NRC), de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) et de l'Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT), s’est installée à la table des discussions, en présence de l’ambassadeur du Tchad en Chine, M. Abakar Saleh Chachaimi.

 
Ces négociations visent à redéfinir les engagements techniques et stratégiques des parties afin d'optimiser les dispositions de l’accord. L'objectif est d'améliorer les performances de la raffinerie tout en garantissant la rentabilité des investissements et des opérations d'exportation.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


