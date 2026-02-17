









MUSIQUE Tchad : Pulchérie TND, une jeune artiste tchadienne entre rigueur et passion

Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 17 Février 2026





Dans un paysage musical tchadien en pleine mutation, certaines voix émergent avec authenticité et détermination. Pulchérie TND s’impose progressivement comme l’un des talents prometteurs de sa génération, alliant exigence professionnelle et sensibilité artistique.



Originaire du Tchad, elle incarne une nouvelle vague de femmes qui refusent de choisir entre carrière académique et expression artistique. Titulaire d’un master en ingénierie financière obtenu à Dakar, elle exerce aujourd’hui comme assistante comptable au sein d’une institution financière, tout en développant avec constance son univers musical.



Pour l’artiste, la musique dépasse le simple divertissement. Elle constitue un espace d’expression intime, un moyen de transformer les émotions en création. Très tôt, elle développe un attachement particulier à la guitare, instrument qui accompagne son écriture introspective et personnelle. Chaque composition devient ainsi un reflet de son vécu et de sa vision du monde.



C’est durant son séjour à Dakar que son identité musicale prend forme. Elle y lance ses premiers projets à travers trois singles marquant ses débuts officiels. Ces premières œuvres révèlent une artiste attachée à l’authenticité, à la sincérité émotionnelle et à la cohérence artistique. En 2023, elle franchit un cap médiatique important en participant à la téléréalité QLPB (Dis-moi qui est la plus belle) au Bénin.



Cette expérience renforce sa visibilité et met en lumière sa personnalité, sa force de caractère et sa fidélité à ses valeurs dans un environnement compétitif. Artiste indépendante, elle s’investit pleinement dans chaque étape de sa production musicale.



Elle finance elle-même ses projets, démontrant une discipline rigoureuse, une organisation méthodique et un profond respect pour son art. Cette autonomie traduit sa volonté de bâtir une carrière durable sur des bases solides. L’année 2026 marque une étape décisive avec la sortie du single « Sérum de minuit ». Ce titre annonce la sortie prochaine de son EP intitulé « Sérum », attendue pour le 20 mars.



L’EP se veut un concentré émotionnel, pensé comme un remède musical, une invitation à la guérison intérieure et à l’authenticité. Le titre « Reine du silence » figurera également dans cet EP et mettra en avant la force tranquille, la dignité et la résilience des femmes. À la croisée de la rigueur académique et de la liberté créative, Pulchérie TND représente aujourd’hui l’image d’une jeunesse tchadienne ambitieuse et inspirante.



Son parcours témoigne d’une détermination sans faille, transformant chaque étape de sa vie en source d’inspiration artistique. Un challenge lancé aux fans autour de “Sérum de Minuit”. Dans le cadre de la promotion de son nouveau single, Pulchérie TND a également lancé le #SerumDeMinuitChallenge, une initiative destinée à impliquer directement sa communauté de fans et les créateurs de contenus. À la clé, une récompense de 250.000 FCFA est promise au gagnant.



Pour participer, les candidats doivent utiliser le son officiel « Sérum de Minuit », publier leur vidéo sur TikTok (plateforme recommandée), ajouter le hashtag #SerumDeMinuitChallenge, identifier @PulcherieTND, et proposer un contenu créatif et original. Danse, interprétation, mise en scène ou acting : toutes les formes d’expression sont encouragées.



Plus la vidéo sera créative et partagée, plus les chances de victoire seront élevées. Le ou la gagnant(e) sera annoncé(e) officiellement sur les réseaux sociaux de l’artiste. À travers ce challenge, Pulchérie TND confirme sa volonté de créer un lien direct avec son public tout en faisant vibrer l’univers de « Sérum de Minuit » au-delà de la musique.





