









AFRIQUE Tchad-RCA : Mahamat Idriss Deby Itno rencontre la communauté tchadienne de Bangui

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Septembre 2025



Cette première rencontre directe entre le président de la République et la communauté tchadienne de RCA, longtemps différée, a réveillé une fibre patriotique et un sentiment d’appartenance profondément ancrés.

Quelques heures après son arrivée à Bangui pour le sommet extraordinaire de la CEMAC, le président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a tenu à rencontrer ses compatriotes vivant en République centrafricaine.



Ce rendez-vous inédit, attendu depuis près de quinze ans, a pris des allures d’une célébration pour la communauté tchadienne installée en RCA. Le chef de l’Etat a écouté leurs doléances et en retour leur a fait part de sa vision et de la marche de leur pays.



A chaque déplacement à l’étranger, quand le calendrier le permet, le chef de l’État Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno s’accorde un moment de partage avec ses compatriotes de la diaspora. Il les écoute, recueille leurs doléances, mais aussi leur rend compte de la situation au pays.



A Bangui, fidèle à cette tradition, c’est en serviteur du peuple tchadien qu’il s’est présenté devant ses compatriotes. La rencontre, introduite par l’ambassadeur du Tchad en RCA, Noh Tamour Aldjideye, a été l’occasion pour le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno de délivrer un message clair.



« N’oubliez jamais votre pays, où que vous soyez. Gardez la fibre patriotique vivante en vous », a-t-il déclaré devant l’assistance. Devant une salle entièrement remplie et attentive, le chef de l’État a retracé le parcours du Tchad depuis la disparition du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno.



Étape après étape, il a dressé un tableau synoptique de la situation du pays, rappelant le rôle pivot du Dialogue national inclusif et souverain, la mise en place effective des institutions et la fin réussie de la transition. « Votre pays est debout sur ses deux pieds », a-t-il lancé, insistant sur le retour à la normalité institutionnelle et à la stabilité politique.



S’adressant à une diaspora largement composée d’opérateurs économiques, il a exhorté ses compatriotes à revenir investir massivement dans leur pays d’origine. « Il n’y a pas d’endroit plus sûr que chez soi. Le Tchad a des potentialités immenses et un cadre juridique en constante amélioration pour attirer vos investissements », a-t-il plaidé.



La question des pièces d’identité est revenue au cœur des échanges. Beaucoup de Tchadiens vivant en RCA ont perdu leurs documents lors des crises successives. Le président de la République a annoncé une décision forte. Désormais, des agents de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) seront déployés en permanence dans les Ambassades abritant d’importantes colonies tchadiennes.



Leur mission sera de délivrer cartes nationales d’identité et passeports, mettant ainsi fin aux missions ponctuelles longues et coûteuses. Il a rappelé que ces documents sont un droit pour tous et a mis en garde contre toute surfacturation. Le chef de l’État a également insisté sur les enjeux de sécurité dans la sous-région et autour du Tchad.



« La paix et la sécurité conditionnent tout développement. Nous sommes tous Tchadiens, le pays nous appartient. C’est notre bien commun, préservons-le jalousement », a-t-il exhorté. Il a par ailleurs invité ses compatriotes au respect des lois, règlements, us et coutumes de la République centrafricaine, un pays qui accueille les Tchadiens comme des frères. Tout au long de son intervention, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a martelé son engagement au service de tous les Tchadiens, sans distinction.



Il a insisté sur le rôle central des jeunes et des femmes dans sa vision de transformation du pays, leur assurant qu’il sera leur avocat et leur défenseur. Cette première rencontre directe entre le Président de la République Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et la communauté tchadienne de RCA, longtemps différée, a réveillé une fibre patriotique et un sentiment d’appartenance profondément ancrés.



Les Tchadiens de Bangui, émus et fiers, ont exprimé leur reconnaissance et leur attachement au Chef de l’État, symbole d’un pays qu’ils veulent voir prospérer, plus que jamais uni et respecté sur la scène internationale.







Dans la même rubrique : < > Afrique : l’ONAPE (Tchad) et le FNE (Cameroun) scellent un partenariat pour renforcer l’employabilité RCA : don de la Fondation SAEMAUL à la République centrafricaine CEMAC : Le président Tchadien est arrivé dans la capitale centrafricaine Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)