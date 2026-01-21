Tchad : Sarh accueille un nouveau programme pour soutenir l’agroalimentaire

Le Programme d’Entrepreneuriat Agroalimentaire (PEA) a été officiellement lancé ce mardi 21 janvier 2026 à Sarh. La cérémonie s’est tenue au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye, en présence des autorités administratives et municipales, ainsi que des partenaires techniques et financiers.



Ce Programme vise à appuyer la transformation locale des produits agricoles et à mieux organiser les filières agroalimentaires. Il met un accent particulier sur la création d’emplois pour les jeunes et les femmes, surtout dans les zones de production. La secrétaire de séance à la mairie de Sarh, Mme Madimadji Jacqueline Ngarntan a salué le choix de la province du Moyen-Chari, connue pour son fort potentiel agricole, et a réaffirmé la disponibilité de la municipalité à soutenir toutes les actions favorables au développement économique local.



Prenant ensuite la parole, le directeur Pays de l’ONG ESSOR, Hervé Pizeube Gabdoulbe, a présenté les grandes orientations du Programme au nom du consortium AFDI-ESSOR-Bet-Al-Nadjah. Il a expliqué que le PEA est financé par l’Agence Française de Développement, avec des fonds de l’Union européenne, dans le cadre de la Stratégie Global Gateway.



Selon lui, le Programme prévoit aussi des actions de formation professionnelle et un accompagnement des petites et moyennes entreprises du secteur agroalimentaire. Pour sa part, le conseiller à l’économie de la province du Moyen-Chari, représentant le délégué général du gouvernement, Djasnguê Bienvenu, a insisté sur l’importance du Programme pour le développement de la province.



Il a souligné que cette initiative s’inscrit dans la vision du Plan National de Développement Tchad Connexion 2030. « Avec le lancement du PEA à Sarh, nous, autorités et partenaires, espérons donner un nouvel élan au secteur agroalimentaire, renforcer l’emploi local et améliorer les conditions de vie des populations du Moyen-Chari », a-t-il conclu.