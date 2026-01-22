Tchad - Sécurité Nationale : La Police neutralise 39 malfrats et saisit un important butin

Cinq réseaux, cinq modes opératoires



La présentation a mis en lumière la diversité des menaces neutralisées par les forces de sécurité intérieure :



Les Braqueurs de Haut Vol (Groupe 1) : Six individus spécialisés dans l'interception de véhicules. Les saisies sont impressionnantes : 23 millions de FCFA et 8 100 dollars US en liquide.

Le Réseau des Motocyclettes (Groupes 2 & 3) : Douze individus au total (huit braqueurs à main armée et quatre receleurs). Ils formaient une chaîne complète allant de l'agression en pleine circulation à l'écoulement des engins volés.

L'Empoisonneur "Client" (Groupe 4) : Un individu isolé mais particulièrement dangereux. Son mode opératoire consistait à empoisonner des conducteurs de clando (motos-taxis) avec des produits toxiques pour dérober leurs engins, laissant ses victimes entre la vie et la mort.

La Nébuleuse des Faussaires (Groupe 5) : Une vingtaine de personnes impliquées dans la falsification de faux billets, de plaques d'immatriculation et de documents administratifs.









Un arsenal et des richesses récupérés



Le bilan matériel de l'opération témoigne de la dangerosité des groupes et de l'ampleur de leurs activités illicites :



Armement : 4 pistolets automatiques saisis.

Mobilité : 11 motos récupérées.

Valeurs : 19 téléphones portables et une quantité importante d'or .

Trésorerie : Plusieurs dizaines de millions de francs CFA et des devises étrangères.







L'appel à la collaboration citoyenne

Le Commissaire Alio Hachim Alio a martelé que le succès de la Police repose sur la "synergie" entre le renseignement et l'action de terrain. Il a exhorté la population à briser le silence :



« Collaborer, dénoncer et refuser le silence pour barrer la route à ces hommes sans loi qui ôtent la vie et le sommeil aux paisibles citoyens. »



Une coopération policière renforcée



La présence de matériel volé retrouvé à Kousséri (Cameroun) souligne le caractère transfrontalier de ces réseaux. Cette réussite de la police tchadienne suggère une coopération efficace avec les services de sécurité voisins. Le défi reste désormais la sécurisation durable des axes routiers et la lutte contre l'usage de produits toxiques dans les agressions urbaines, une pratique qui traumatise particulièrement les conducteurs de motos-taxis.

