Tchad : Sindigué Baglong Adam, le nouvel espoir de la boxe tchadienne

Né au Gabon, et grandi entre deux cultures, Sindigué Baglong Adam s’est très tôt forgé dans la rigueur des rings. À seulement 23 ans, ce jeune boxeur tchadien s’impose comme l’un des visages montants d’une discipline encore fragile au Tchad.



« La boxe nous apprend à être humbles, à reconnaître notre ego. Elle exige une grande rigueur et de la discipline », confie-t-il, lucide sur les sacrifices imposés par sa passion. Boxeur polyvalent, Adam pratique à la fois la boxe anglaise et la boxe arabe. Faute de structures adaptées et d’un véritable accompagnement, il construit sa carrière à force d’obstination.



Son ambition : continuer à marquer les rings de N’Djamena pour décrocher, à terme, une opportunité sur les scènes internationales de haut niveau. Chaque jour, sous la poussière et le soleil écrasant, il affine sa technique en vue d’un nouveau défi : représenter le Tchad en Libye dans la catégorie de boxe arabe. Un rendez-vous crucial pour ce jeune athlète qui appelle, sans détour, à un soutien renforcé des autorités et des partenaires privés afin de donner un avenir réel à la boxe tchadienne.



Avec 12 combats à son actif, dont un seul perdu, Adam incarne un mélange de talent, de patience et de résilience. Sa silhouette élancée, sa concentration ferme et sa parole posée construisent l’image d’un champion en devenir. À la jeunesse, il adresse un message d’encouragement : croire en soi, avancer malgré les obstacles, et ouvrir « la porte de demain ».



Symbole d’une génération qui refuse la fatalité, Sindigué Baglong Adam porte l’espoir d’un renouveau sportif tchadien. Ses gants, eux, ne quittent jamais vraiment ses mains.