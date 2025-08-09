Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Succès Masra est condamné à 20 ans de prison ferme et 1 milliard Fcfa d'amende


Alwihda Info | Par - 9 Août 2025


N’Djamena – Le verdict est tombé dans l’affaire qui opposait l’État tchadien au président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra. La chambre criminelle l’a condamné à 20 ans de prison ferme assortis d’une amende d’un milliard de FCFA, dans un procès qui a tenu le pays en haleine depuis plusieurs jours.


L’annonce de la sentence est intervenue en fin de journée, après une ultime prise de parole du leader politique, qui a choisi de mêler pardon et fermeté dans son message :
« Je pardonne d’avance à ceux qui m’ont maintenu en prison. Quoi qu’il arrive, je demande à mes soutiens de rester dignes et calmes. S’il fallait rester en prison pendant cent ans pour résoudre le problème du Tchad, je serais le premier à m’y engager », a-t-il déclaré devant la cour.

Un dossier centré sur un audio controversé

Au cœur des débats, un enregistrement audio de 2023, présenté par l’accusation comme un appel à la rébellion armée. La défense soutient qu’il s’agissait d’un appel à lutter contre le terrorisme, sorti de son contexte.

« Une personne qui se défend n’est pas coupable. Dr Masra n’a pas incité à attaquer l’État, mais à se protéger contre les terroristes », a plaidé l’un de ses avocats.

La veille, le procureur avait requis 25 ans de réclusion, accusant l’opposant d’être lié aux violences de Mandakao.
Malick Mahamat
