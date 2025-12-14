Tchad : Un agent de la Police nationale tué dans un accident de la circulation à Abéché

Selon les informations recueillies, un camion-benne a mortellement percuté un motocycliste (la victime) aux environs de 10 heures. L’accident a eu lieu sur l’axe menant à l’Université Adam Barka, précisément en face du terrain du Lycée national franco-arabe d’Abéché.







La victime, identifiée comme Younouss Yosko Anni, était un agent de la BCR d’Abéché, âgé d’une trentaine d’années. Le choc, d’une rare violence, lui a été fatal.







Après le constat d’usage effectué par les services compétents, le corps du défunt a été transporté à la morgue du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Abéché par la Police nationale.







Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident.

