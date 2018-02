Tchad: "Va et Vient", un nouveau restaurant à l'aéroport

C'est juste en face de l'aéroport qu'un restaurant de nom "Va et Vient" a été ouvert 7 sur 7 jusqu'à tard la nuit. La patrone une tchadienne spécialiste de la restauration depuis son jeune âge avec une expérience en France a su attirer la clientèle de toute classe en raison de la convivialité et surtout l'accessibilité des prix. Le weekend le restaurant entend assurer une animation musicale en proposant des brochettes de viande et du poisson à la braise de quoi attirer un grand nombre de clients.