Tchad : Vingt-quatre présumés malfrats présentés à la presse à N'Djamena





Les infractions reprochées à ces vingt-quatre individus sont multiples : faux et usage de faux, vols aggravés, détention illégale d’armes, falsification de documents officiels, trafic de stupéfiants et cambriolages. Le bilan des saisies est tout aussi impressionnant : cinq véhicules (dont quatre munis de fausses plaques), onze motos, des ordinateurs, des téléphones portables, du matériel bureautique, un écran plasma, un réfrigérateur, des bonbonnes de gaz butane, une imprimante, ainsi que des documents sensibles tels que passeports, cartes nationales d’identité et cachets administratifs.





Le Contrôleur général Mahamat Idriss, conseiller à la Police nationale, a présidé cette présentation. Il a salué le travail des forces de sécurité intérieure et a tenu à remercier la population pour sa collaboration active.





'C’est grâce à la synergie entre la Police et les citoyens que nous avons pu démanteler ce réseau criminel. La vigilance et le civisme de la population demeurent un appui indispensable à notre action', a-t-il déclaré.





Les victimes ont exprimé leur reconnaissance aux forces de sécurité intérieure pour la récupération de leurs biens et le travail de terrain accompli.





Ces présumés malfrats seront déférés devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes. La Police nationale réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre la criminalité sous toutes ses formes et à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.