Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Vingt-quatre présumés malfrats présentés à la presse à N'Djamena


Alwihda Info | Par - 19 Septembre 2025


La Direction générale de la Police nationale a procédé ce jeudi 18 septembre 2025 à la présentation publique de vingt-quatre présumés malfrats, auteurs de divers délits et crimes. L’événement s’est tenu au Commissariat central n°1 de Gardolet, en présence de plusieurs hautes autorités des forces de sécurité intérieure et de victimes, venues identifier une partie des objets volés.


Tchad : Vingt-quatre présumés malfrats présentés à la presse à N'Djamena


  Les infractions reprochées à ces vingt-quatre individus sont multiples : faux et usage de faux, vols aggravés, détention illégale d’armes, falsification de documents officiels, trafic de stupéfiants et cambriolages. Le bilan des saisies est tout aussi impressionnant : cinq véhicules (dont quatre munis de fausses plaques), onze motos, des ordinateurs, des téléphones portables, du matériel bureautique, un écran plasma, un réfrigérateur, des bonbonnes de gaz butane, une imprimante, ainsi que des documents sensibles tels que passeports, cartes nationales d’identité et cachets administratifs.

 
Le Contrôleur général Mahamat Idriss, conseiller à la Police nationale, a présidé cette présentation. Il a salué le travail des forces de sécurité intérieure et a tenu à remercier la population pour sa collaboration active.

 
'C’est grâce à la synergie entre la Police et les citoyens que nous avons pu démanteler ce réseau criminel. La vigilance et le civisme de la population demeurent un appui indispensable à notre action', a-t-il déclaré.

 
Les victimes ont exprimé leur reconnaissance aux forces de sécurité intérieure pour la récupération de leurs biens et le travail de terrain accompli.

 
Ces présumés malfrats seront déférés devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes. La Police nationale réaffirme sa détermination à lutter sans relâche contre la criminalité sous toutes ses formes et à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/09/2025

Tchad : démolition les lieux de chicha dans le 9ème arrondissement

Tchad : démolition les lieux de chicha dans le 9ème arrondissement

Tchad : nomination d'un conseiller chargé de mission à la Présidence Tchad : nomination d'un conseiller chargé de mission à la Présidence 17/09/2025

Populaires

Tchad : un conseil ordinaire des ministres autour du chef de l'État

18/09/2025

Cameroun : Le Colonel Olama Ayissi Zacharie prend le commandement de la Force BIR Côte

18/09/2025

RCA / Russie : L'ambassadeur de Russie en RCA a rencontré le Directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères centrafricain

18/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter