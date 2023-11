Tchad : Zilloul-arch lance une mobilisation pour le référendum constitutionnel dans 8 provinces

L'association Zilloul-arch, créée en 2019, est une organisation à but non lucratif dédiée au bien-être et à la promotion de la citoyenneté chez les jeunes, axée sur le développement national. Elle a exprimé son engagement envers la transition et a réussi à sensibiliser plus de 40 000 concitoyens de la province du Tibesti en vue du référendum. Lors de la cérémonie, le président du comité d'organisation de Zilloul-arch a appelé les participants à maintenir leur foi et leur résilience pour atteindre leurs objectifs.



La présidente de l'association Zilloul-arch, Amouna Ali Sougui, a souligné l'importance du référendum constitutionnel pour le peuple tchadien, qui sera amené à se prononcer sur le projet de constitution. Elle a insisté sur la nécessité de rendre ce projet de constitution accessible à tous les citoyens pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et exercer leur droit de vote en toute conscience et dans la paix. L'association s'est donc engagée à contribuer à la vulgarisation du projet de constitution dans huit provinces, notamment N'Djamena, Hadjer Lamis, Barh El Ghazel, Kanem, Ouaddai, Sila, Wadi Fira et Tibesti.