Tchad : à ‎ N'Djamena, un commerçant poursuivi pour abus de confiance

‎ ‎Ce 09 février 2026, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de N'Djamena a examiné une affaire d'abus de confiance impliquant un commerçant.



Le prévenu est accusé d'avoir détourné une somme importante initialement destinée à l'importation d'un véhicule. ‎ ‎ ‎L'affaire remonte à l'année 2024. Selon l'acte d'accusation, le prévenu aurait reçu la somme de 16 235 000 FCFA de la part de la partie civile. Ce montant représentait le prix d'achat d'un véhicule au Nigeria.



Cependant, après avoir perçu les fonds, le commerçant est resté injoignable, ne livrant ni le véhicule, ni ne restituant la somme perçue. ‎ ‎À la barre, le prévenu a reconnu la matérialité des faits, tout en contestant l'intention frauduleuse. Sa défense a soutenu qu'il avait effectivement procédé à l'acquisition du véhicule comme convenu.



‎ ‎Selon l'avocat du prévenu, la situation aurait dégénéré lors du transport : ‎La partie civile aurait envoyé un chauffeur sans lui remettre les fonds nécessaires pour le carburant. ‎ Le véhicule serait tombé en panne au cours du trajet. ‎Pour remédier à l'immobilisation du véhicule, le prévenu affirme avoir dû contracter une dette de 12 millions FCFA pour l'achat de pièces de rechange.



‎ ‎L'avocat a insisté sur les relations de camaraderie unissant les deux protagonistes, tous deux opérateurs économiques, plaidant ainsi pour une lecture plus nuancée du dossier. ‎ ‎Malgré ces explications, le Procureur de la République a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance étaient réunis.



Il a requis une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende de 200 000 FCFA à l'encontre du prévenu. ‎ ‎À l'issue des débats, le tribunal a renvoyé l'affaire pour la suite des plaidoiries. En attendant le délibéré ou la prochaine audience, le prévenu a été maintenu en détention et reconduit à la maison d'arrêt. ‎ ‎