Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à ‎ N'Djamena, un commerçant poursuivi pour abus de confiance


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 9 Février 2026



Tchad : à ‎ N'Djamena, un commerçant poursuivi pour abus de confiance
‎ ‎Ce 09 février 2026, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de N'Djamena a examiné une affaire d'abus de confiance impliquant un commerçant.

Le prévenu est accusé d'avoir détourné une somme importante initialement destinée à l'importation d'un véhicule. ‎ ‎ ‎L'affaire remonte à l'année 2024. Selon l'acte d'accusation, le prévenu aurait reçu la somme de 16 235 000 FCFA de la part de la partie civile. Ce montant représentait le prix d'achat d'un véhicule au Nigeria.

Cependant, après avoir perçu les fonds, le commerçant est resté injoignable, ne livrant ni le véhicule, ni ne restituant la somme perçue. ‎ ‎À la barre, le prévenu a reconnu la matérialité des faits, tout en contestant l'intention frauduleuse. Sa défense a soutenu qu'il avait effectivement procédé à l'acquisition du véhicule comme convenu.

‎ ‎Selon l'avocat du prévenu, la situation aurait dégénéré lors du transport : ‎La partie civile aurait envoyé un chauffeur sans lui remettre les fonds nécessaires pour le carburant. ‎ Le véhicule serait tombé en panne au cours du trajet. ‎Pour remédier à l'immobilisation du véhicule, le prévenu affirme avoir dû contracter une dette de 12 millions FCFA pour l'achat de pièces de rechange.

‎ ‎L'avocat a insisté sur les relations de camaraderie unissant les deux protagonistes, tous deux opérateurs économiques, plaidant ainsi pour une lecture plus nuancée du dossier. ‎ ‎Malgré ces explications, le Procureur de la République a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance étaient réunis.

Il a requis une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'une amende de 200 000 FCFA à l'encontre du prévenu. ‎ ‎À l'issue des débats, le tribunal a renvoyé l'affaire pour la suite des plaidoiries. En attendant le délibéré ou la prochaine audience, le prévenu a été maintenu en détention et reconduit à la maison d'arrêt. ‎ ‎


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 08/02/2026

Tchad : le Conseil provincial du Lac lance une mission de consultations citoyennes

Tchad : le Conseil provincial du Lac lance une mission de consultations citoyennes

Tchad - FICSA 6 : Les meilleurs jockeys récompensés lors du championnat de courses de dromadaires Tchad - FICSA 6 : Les meilleurs jockeys récompensés lors du championnat de courses de dromadaires 08/02/2026

Populaires

Tchad : trois blessés graves lors d’une tentative de vol de moto à Atchpourta au Guéra

08/02/2026

Tchad : les travaux d’aménagement de la route Laï–Kélo ont repris

08/02/2026

Tchad : des lycéens de Mongo sensibilisés aux violences basées sur le genre

08/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 03/02/2026 - Ilyes Zouari

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Afrique subsaharienne francophone ; championne de la croissance africaine pour la 12ème année consécutive

Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser Article 6-5 de l’accord franco-algérien et droit à la vie privée et familiale : Le tribunal administratif de Montreuil condamne la préfecture de la Seine Saint Denis à régulariser 02/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter