Tchad : à ‎N'Djamena, les bassins de rétention devenus des dépotoirs constituent un danger pour l’inondation ‎

Entre utilité publique et péril insalubre, à ‎ N'Djamena, les bassins de rétention, communément appelés « boutas », jouent un rôle crucial durant la saison des pluies.



Leur fonction est simple : recueillir les eaux pluviales pour épargner les quartiers environnants des inondations. Cependant, cette ceinture de sécurité est gravement menacée. ‎ ‎Devenus de véritables dépotoirs à ciel ouvert, ces bassins s'obstruent sous l'accumulation des déchets ménagers et des détritus.



Cet ensablement artificiel réduit considérablement leur capacité de stockage. Dès lors, une question alarmante se pose : si ces « boutas » finissent par se refermer à cause de l'insalubrité, comment empêcheront-ils le déversement des eaux dans des quartiers déjà vulnérables ? ‎L'obstruction de ces infrastructures ne constitue-t-elle pas, finalement, le principal facteur aggravant des inondations futures ?