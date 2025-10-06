Tchad : à Abéché, l’AEMRA organise une rencontre d’orientation avec les nouveaux bacheliers

Le lundi 6 octobre 2025, l’Association des Étudiants Mimi Ressortissants à Abéché (AEMRA) a organisé une rencontre d’orientation et d’échange, à l’attention des nouveaux bacheliers, membres ou futurs membres de l’association.



La rencontre s’est tenue à Abéché sous la présidence de Adam Mht Nour Wadak, président de l’AEMRA. Cette initiative avait pour objectif de renforcer la dynamique associative, de réserver un accueil structuré aux nouveaux bacheliers, de consolider les liens entre les membres, et surtout, de les orienter sur les réalités de la vie universitaire.



Dans son allocution, le président de l’AEMRA a présenté brièvement l’association, qu’il a décrite comme un cadre d’appui, de développement personnel, et de renforcement des liens fraternels entre ses membres. Il a également insisté sur les valeurs de solidarité, de respect mutuel et d’entraide qui fondent l’identité de l’AEMRA. Des échanges interactifs ont suivi cette présentation.



Plusieurs participants ont pris la parole pour poser des questions d’éclaircissement concernant le fonctionnement de l’association, soulevant ainsi des points essentiels pour son amélioration continue. La rencontre s’est déroulée dans un climat de fraternité, de dialogue et d’engagement sincère.



À l’unanimité, les membres ont réaffirmé leur volonté de faire de l’AEMRA, un cadre structurant et utile pour tous les étudiants. Enfin, des actions concrètes ont été annoncées pour les semaines à venir, afin de matérialiser les objectifs évoqués, et de poursuivre le développement de l’association.