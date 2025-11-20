Tchad : La Tandjilé célèbre le succès retentissant de la table ronde du PND "Tchad Connexion 2030"

Cet événement a été marqué par un banquet offert par le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province, à l'attention des autorités administratives, civiles et militaires, des élus locaux, ainsi que des chefs religieux et traditionnels et de la société civile.







Présidée par le Délégué Général ADOUM MOUSTAPHA BRAHIMI, cette cérémonie de réjouissance visait à remercier, féliciter et rendre hommage à Son Excellence le Maréchal du Tchad, ainsi qu'à toute la délégation. L'hommage salue leur implication personnelle dans la réussite de la table ronde, qui a permis de mobiliser 20,5 milliards de dollars.







Par ce banquet, le Délégué Général et l'ensemble de la population réaffirment leur adhésion totale à la vision du Maréchal pour booster le développement du Tchad en général et de la Tandjilé en particulier.







À cette occasion, une motion spéciale a été adressée par la population au Maréchal.



Dans son discours de circonstance, le Délégué Général ADOUM MOUSTAPHA BRAHIMI a tout d'abord salué l'architecte de ce succès et a invité l'assemblée à accompagner cette vision sur le terrain.







La cérémonie a pris fin par le partage d'un repas festif, suivi de quelques pas de danse.

