Corridor Tchad–Égypte : Un pas décisif pour l'intégration économique et le désenclavement

L'entretien a principalement porté sur l’avancement du projet de corridor Tchad–Égypte via la Libye, un axe hautement stratégique destiné à renforcer l’intégration régionale, à dynamiser les échanges commerciaux et à améliorer la mobilité.
Les discussions ont porté sur plusieurs points essentiels :
-
Avancement des études : Les deux responsables ont salué la progression des études techniques, réalisées par l’entreprise égyptienne Arab Contractors, dont la rigueur des travaux jette les bases solides du projet.
-
Feuille de route commune : Ils ont convenu d’intensifier les réunions techniques entre les experts du Caire et de N’Djamena afin d’harmoniser les approches et d’accélérer la concrétisation du corridor.
-
Vision stratégique partagée : Les deux parties considèrent cet axe comme un véritable catalyseur pour le désenclavement du Tchad, le développement du commerce intra-africain et l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). L’objectif final est clair : faire du Tchad un hub commercial stratégique, en créant une liaison terrestre vitale reliant la mer Rouge à l’océan Atlantique.
Le Ministre AMIR IDRIS KOURDA a réaffirmé son engagement constant pour la concrétisation de projets structurants au service du désenclavement du Tchad. Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à intensifier la coopération technique et à accélérer la réflexion pour faire de ce corridor un levier majeur de développement et de connectivité.