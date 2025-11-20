Corridor Tchad–Égypte : Un pas décisif pour l'intégration économique et le désenclavement

L'entretien a principalement porté sur l’avancement du projet de corridor Tchad–Égypte via la Libye, un axe hautement stratégique destiné à renforcer l’intégration régionale, à dynamiser les échanges commerciaux et à améliorer la mobilité.







Les discussions ont porté sur plusieurs points essentiels :



Avancement des études : Les deux responsables ont salué la progression des études techniques, réalisées par l’entreprise égyptienne Arab Contractors, dont la rigueur des travaux jette les bases solides du projet.

Feuille de route commune : Ils ont convenu d’intensifier les réunions techniques entre les experts du Caire et de N’Djamena afin d’harmoniser les approches et d’accélérer la concrétisation du corridor.

Vision stratégique partagée : Les deux parties considèrent cet axe comme un véritable catalyseur pour le désenclavement du Tchad, le développement du commerce intra-africain et l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). L’objectif final est clair : faire du Tchad un hub commercial stratégique, en créant une liaison terrestre vitale reliant la mer Rouge à l’océan Atlantique.





Le Ministre AMIR IDRIS KOURDA a réaffirmé son engagement constant pour la concrétisation de projets structurants au service du désenclavement du Tchad. Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à intensifier la coopération technique et à accélérer la réflexion pour faire de ce corridor un levier majeur de développement et de connectivité.

