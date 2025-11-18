Tchad : à Abéché, lancement d'un atelier sur la contribution climatique du Tchad

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a présidé ce mercredi, à Abéché, l’ouverture de l’atelier provincial de consultation sur la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) pour la province du Ouaddaï. Les travaux se déroulent dans la salle de réunion de l’espace Beïna d’Abéché.



Cet atelier vise à collecter les préoccupations, besoins et priorités des parties prenantes locales dans le cadre du processus d’élaboration de la troisième CDN du Tchad, exigée par la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques.



Prenant la parole, Arsène Djoula, expert national du projet de renforcement de la gouvernance et de la résilience climatique au Tchad, a rappelé que la CDN représente l’engagement national du Tchad à contribuer aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques, en particulier le réchauffement climatique. Elle se traduit par des actions concrètes d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux impacts et risques climatiques.



Il a précisé que l’objectif de l’atelier est de s’assurer que la voix de la province du Ouaddaï soit pleinement entendue et intégrée dans ce processus national.



En lançant les travaux, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a souligné que le Tchad, à l’instar d’autres pays sahéliens, subit déjà de plein fouet les effets du changement climatique : dégradation des terres, raréfaction des ressources en eau, perte de biodiversité, insécurité alimentaire et pression croissante sur les moyens de subsistance des populations.



Il a néanmoins rappelé que la province du Ouaddaï regorge de résilience, d’initiatives communautaires et d’expertises locales pouvant inspirer des solutions durables et adaptées. « C’est pourquoi cette assise est avant tout un espace d’écoute, de dialogue et de consultation. Nous comptons sur la participation active de chacun pour enrichir les discussions et formuler des recommandations concrètes », a-t-il indiqué.



Le secrétaire général a enfin rappelé que la question du changement climatique constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités du Tchad, qui entendent renforcer la gouvernance climatique et la résilience des communautés face aux chocs environnementaux.