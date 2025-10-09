Tchad : à Abéché, lancement de la 8ᵉ édition de la campagne « Ma fille va à l’école »

Le mardi 07 octobre 2025, l’ONG La Voix de la Femme a procédé, dans la ville d’Abéché, au lancement officiel de la 8ᵉ édition de la campagne « Ma fille va à l’école ».



La cérémonie a été placée sous le haut patronage du président de la République, chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et présidée par le délégué provincial de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance du Ouaddaï, Mahmoud Togou Ali. L'événement s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités administratives, traditionnelles et religieuses, ainsi que des élèves, notamment des jeunes filles venues de divers établissements scolaires de la localité.



Dans son allocution, la coordinatrice provinciale de l’ONG La Voix de la Femme, Dr Rouman Moukhtar, a souligné que cette campagne vise à sensibiliser les leaders communautaires sur l’importance cruciale de l’éducation des filles et les bénéfices qu’elle engendre pour les individus comme pour la société dans son ensemble.



Elle a également précisé que le projet « Ma fille va à l’école » répond à une urgence sociale nationale, en apportant un appui concret aux filles vulnérables sur l’ensemble du territoire tchadien. Il va au-delà de la simple scolarisation, en proposant un accompagnement complet comprenant : des bourses scolaires, des fournitures et uniformes, des kits d’hygiène, ainsi qu’un suivi pédagogique personnalisé, dans le but de maximiser les chances de réussite des bénéficiaires.



Chaque fille scolarisée représente, selon elle, une promesse d’avenir pour sa famille et une opportunité de développement durable pour sa communauté.



Lançant la campagne, le délégué de la Femme du Ouaddaï, Mahmoud Togou Ali, a pour sa part, rappelé que la scolarisation des filles constitue une priorité nationale, inscrite dans le programme d’action du gouvernement. Il a exprimé sa gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour les efforts constants en faveur de la promotion des droits des filles et de l’accès équitable à l’éducation.