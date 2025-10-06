Tchad : à Abéché, le ministre Abakar Rozzi en mission de valorisation de l’artisanat local

La capitale historique de l’Est tchadien, berceau de l’artisanat tchadien, a vibré le lundi 06 octobre 2025, au rythme de la valorisation culturelle et artisanale.



En visite officielle à Abéché, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, a effectué une descente sur le terrain pour rencontrer les artisans du Ouaddaï, porteurs d’un patrimoine artisanal d’une richesse inestimable.



Dès son arrivée, le ministre et sa délégation ont sillonné plusieurs ateliers et marchés artisanaux, où ils ont pu admirer le travail exceptionnel des maîtres du cuir, du tissage, de la poterie, et de la sculpture. Les artisans du Ouaddaï, connus pour leur habileté transmise de génération en génération, font la fierté du Tchad grâce à des créations mêlant tradition et modernité.



« Notre ambition est claire : faire de l’artisanat du Ouaddaï, une référence historique et touristique au Tchad », a déclaré le ministre Abakar Rozzi Teguil, soulignant la nécessité de soutenir les artisans locaux, de promouvoir leurs produits et d’en faire un levier de développement économique et culturel. Cette visite ministérielle s’inscrit dans une stratégie nationale de relance du tourisme et de la culture, visant à transformer les richesses locales en véritables pôles d’attraction touristique.



Le Ouaddaï, terre de culture et de tradition, dispose d’un potentiel exceptionnel pour un tourisme culturel durable : ses marchés d’artisans, ses festivals, son architecture ancienne et la chaleur de son accueil en font une destination à redécouvrir. Les artisans ont exprimé leur reconnaissance, face à cette marque d’attention.



Beaucoup ont souligné que la présence du ministre est un signe d’espoir et un encouragement à poursuivre leurs efforts dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel du Ouaddaï. Avant de quitter la ville, Abakar Rozzi Teguil a réaffirmé la volonté du gouvernement de mettre en place un plan d’appui aux artisans, incluant la formation, l’accès aux marchés nationaux et internationaux, et la création d’espaces d’exposition permanents à Abéché.



Cette initiative s’inscrit dans la vision d’un tourisme identitaire, où chaque objet artisanal raconte une histoire : celle du savoir-faire tchadien, de la patience et de la beauté du geste. Le Ouaddaï, avec son artisanat unique, se positionne ainsi comme une destination phare pour les amoureux d’art, de culture et d’authenticité.