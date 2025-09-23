Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à Abéché, les anciens élèves du lycée Franco font un don de fournitures scolaires


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 23 Septembre 2025



Tchad : à Abéché, les anciens élèves du lycée Franco font un don de fournitures scolaires
Dans le cadre de ses activités scolaires et action citoyenne, l'Association des Anciens Élèves du Lycée National Franco-Arabe d'Abéché (AAELNFAA) a organisé ce mardi 23 septembre 2025, une cérémonie de remise des matériels didactiques destinés à leur ancien établissement.

Les fournitures scolaires sont composées des rames de papiers, des romans, des livres de sciences et des boîtes de craie. Le secrétaire général de l’Association des Anciens Élèves du Lycée National Franco-Arabe d'Abéché, Yacoub Hassan a indiqué que son organisation poursuit son engagement en appuyant le Lycée en signe de reconnaissance à leur ancien établissement.

Pour sa part, le proviseur du Lycée National Franco-Arabe d'Abéché, Abakar Adoum Mahamat a exprimé sa gratitude à l'Association pour ce geste, combien important afin de démarrer l'année scolaire 2025-2026. Présidant la cérémonie, Adoum Idriss, représentant le délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Ouaddaï, a souligné que l'éducation constitue le socle du développement.

Il a ensuite remercié les membres de l'Association des Anciens Élèves du Lycée National Franco-Arabe d'Abéché pour leur démarche, avant d'inviter les autres organisations d'en faire autant. La cérémonie a été sanctionnée par la remise symbolique des matériels didactiques.


