TCHAD

Tchad : à Abéché, soutenance des étudiants du département de photovoltaïque à l’INSTA


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 6 Novembre 2025



Les étudiants du département de Conception, Installation et Maintenance de Systèmes Photovoltaïques de l’Institut National des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA) ont entamé, le 5 novembre 2025, dans le bloc pédagogique de l’institut, la présentation de leurs travaux de stages pratiques, en vue de l’obtention de la licence professionnelle.

Au total, 14 étudiants de la 3ᵉ promotion sont appelés à défendre leurs rapports devant un jury composé d’enseignants-chercheurs, présidé par le Pr Boukhari Mahamat Issa, président du jury, assisté des rapporteurs et membres suivants : Pr Yaya Dagal Dari, Pr Allassem Désiré, Pr Mahamat Hassan Béchir et Pr Alexis Mouangué.

Ces soutenances, prévues sur deux jours, du 5 au 6 novembre 2025, marquent une étape importante dans le parcours académique des étudiants. Elles symbolisent la concrétisation de trois années de formation dans le domaine des énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque, un secteur d’avenir au Tchad.


Tchad : Lancement de l'atelier régional sur l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique centrale

