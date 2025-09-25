Tchad : à Abéché, un client de la SNE conteste une facture et porte plainte

Mahamat Alhafiz Annouar, client de la Société nationale d’électricité (SNE), a déposé une plainte contre l’agence locale après avoir reçu une facture qu’il estime injustifiée.



Selon ses déclarations, la SNE lui a transmis une facture imprimée d’un montant de 51 710 FCFA, correspondant à l’année précédente. La société a menacé de couper sa ligne en cas de non-paiement.



Or, M. Annouar affirme que cette période est couverte par la mesure de gratuité instaurée par le gouvernement entre mars et décembre 2024, au bénéfice de la population. Il appelle donc le ministère de tutelle, ainsi que celui des Finances à rappeler aux responsables de la SNE à Abéché, l’obligation de respecter cette gratuité, et à réviser toutes les factures impayées émises durant cette période.