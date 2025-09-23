Tchad : à Abéché, un nouveau-né retrouvé dans des toilettes

Un drame bouleversant s’est produit dans le quartier Momié, situé dans le 3ᵉ arrondissement d’Abéché.



Dans la nuit du lundi au mardi, vers 1h30 du matin, une jeune femme, venue de Farchana une localité distante d’une centaine de kilomètres à l’est d’Abéché en visite chez une amie, a accouché avant d’abandonner son nouveau-né dans les toilettes du domicile. Le corps du nourrisson a été découvert par un voisin qui s’apprêtait à utiliser les lieux.



Alertées, les forces de l’ordre ont immédiatement procédé à l’interpellation de la mère présumée, ainsi que de sa complice. Les deux femmes ont été conduites au commissariat central pour les besoins de l’enquête. Informé de la situation, le maire de la ville, Dr Abdelmahmoud Adam Yaya, accompagné du procureur de la République, s’est rendu sur place.



Le magistrat a entendu le témoin à l’origine de la découverte avant d’ordonner au chef de quartier et aux services compétents de procéder à l’inhumation du nourrisson. Une enquête judiciaire a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame et de déterminer les responsabilités.