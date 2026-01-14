Tchad : à Bedjondo, ouverture de la session budgétaire de la commune

Le 14 janvier 2026, la commune de Bedjondo a ouvert sa session budgétaire pour l'année 2026. La cérémonie a été présidée par le préfet du département de Mandoul Occidental, Maïmara Abba Adji, en présence des conseillers provinciaux et communaux.



L’occasion a été ainsi donnée au maire de la commune de Bedjondo, Tin-Adoum Constant, de faire le point sur l'année écoulée, avant de dire que la vie de la commune repose entièrement sur cette session qui tracera les grandes lignes des activités communales. C'est pourquoi il faut un travail de réflexion concrète pour redorer le blason de la commune, dans le respect du plan de développement communal.



Tout en encourageant les conseillers communaux à un travail avec plus d'ardeur professionnels pour le développement de la commune, le préfet du département de Mandoul Occidental, Maïmara Abba Adji, martèle que la décentralisation est en marche, et ainsi cette session en est la preuve. C'est pourquoi il exhorte les conseillers de prendre la question du développement au sérieux, pour relever les défis.