TCHAD

Tchad : à N’Djamena, dernier hommage aux généraux Mornadji et Kendji


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Janvier 2026



Les obsèques des généraux Mornadji Mbaissanebe Kar-ouba et Issa Abderamane Kendji se déroulent ce jour à la Place de la Nation à N’Djamena, en présence de hautes autorités civiles et militaires.

La cérémonie officielle, empreinte de solennité, réunit plusieurs personnalités venues rendre un dernier hommage à ces deux figures emblématiques, reconnues pour leur contribution remarquable au sein des forces armées et de l’administration territoriale.

À travers cet hommage national, la Nation salue la mémoire de deux serviteurs de l’État dont le parcours et l’engagement ont marqué durablement la vie institutionnelle du pays.


