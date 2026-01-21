Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, des chantiers d'Etat aux arrêts alors que certaines institutions publiques sont en location ‎


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 21 Janvier 2026



Tchad : à N’Djamena, des chantiers d'Etat aux arrêts alors que certaines institutions publiques sont en location ‎
D’un côté, des carcasses de béton qui s’effritent sous le soleil sahélien ; de l’autre, des milliards de francs CFA versés à des propriétaires privés. À N’Djamena, l'arrêt prolongé des chantiers publics alors que les institutions de l’État peinent à se loger soulève une question de cohérence économique et de gestion des deniers publics.

‎ Le spectacle de l'abandon
‎ ‎Il suffit de parcourir les grandes artères de la capitale pour les voir. Ces structures inachevées, souvent au stade du gros œuvre, sont devenues des repères géographiques : le futur siège de tel ministère, le palais de telle institution, ou encore des complexes administratifs ambitieux. Lancés en grande pompe, ces chantiers sont aujourd'hui à l'arrêt, certains depuis plus d'une décennie. ‎Pendant ce temps, le spectacle est tout autre dans les quartiers résidentiels comme. Là, l'État tchadien loue à prix d'or des villas et des immeubles privés pour y loger ses directions, ses agences et parfois même des ministères entiers. ‎ ‎

Un non-sens économique et financier
‎ ‎Comment comprendre cette stratégie qui semble privilégier la dépense locative continue au détriment de l'investissement patrimonial ? Pour les experts en gestion publique, cette situation constitue un double préjudice financier, le gaspillage des investissements initiaux. Les millions, voire les milliards déjà injectés dans ces structures sont « gelés ». Sans protection ni entretien, le béton se dégrade, les fers à béton s'oxydent et les études techniques deviennent obsolètes.

À terme, la reprise de ces travaux coûtera bien plus cher que prévu initialement. ‎ ‎ Les loyers versés chaque mois par le Trésor public représentent une charge récurrente qui ne crée aucune valeur à long terme pour l'État. ‎« C'est l'image même de l'inefficacité de la dépense publique. On paie pour occuper le bien d'autrui alors que l'on possède des murs que l'on est incapable de finir », déplore un économiste local sous couvert d'anonymat. ‎ ‎

Souvent, les causes d'arrêt de ces chantiers ne sont pas connues et aucune communication officielle ne fait pour situer la responsabilité. ‎L'achèvement de ces infrastructures n'est pas seulement une question d'esthétique urbaine ; c'est une nécessité de souveraineté administrative. Loger une institution d'État dans ses propres murs, c'est garantir sa stabilité, sa sécurité et réduire drastiquement son budget de fonctionnement sur le long terme. ‎ ‎

Face à l'urgence des besoins et à la rareté des ressources, une stratégie de priorisation s'impose. Plutôt que de lancer de nouveaux projets, la finalisation de ces « éléphants blancs » devrait être au cœur de la politique de développement urbain de N'Djamena. Car chaque mois de retard est un mois de loyer supplémentaire payé par le contribuable tchadien.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/01/2026

Tchad : un nouveau-né abandonné dans la rue à Moundou survit miraculeusement

Tchad : un nouveau-né abandonné dans la rue à Moundou survit miraculeusement

Énergie : un projet de 200 MW au cœur des échanges entre le Tchad et LUANQIN International Énergie : un projet de 200 MW au cœur des échanges entre le Tchad et LUANQIN International 20/01/2026

Populaires

Le Tchad et la Biélorussie signent un accord de coopération militaro-technique

20/01/2026

Tchad : un nouveau-né abandonné dans la rue à Moundou survit miraculeusement

20/01/2026

Extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba : le Togo remet l’ancien président aux autorités burkinabè

20/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé 20/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter