Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, le Centre Takewin de Formation remet 150 certificats aux apprenants


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 1 Octobre 2025



Tchad : à N’Djamena, le Centre Takewin de Formation remet 150 certificats aux apprenants
Dans le cadre de sa mission éducative et de formation, le Centre Takewin de Formation a organisé, le mardi 30 septembre 2025, à la Bibliothèque nationale, une cérémonie de remise de certificats aux apprenants de différents niveaux (premier, deuxième, troisième et quatrième) en langues anglais, français, espagnol, chinois et russe, ainsi qu’aux participants des programmes de développement personnel. Au total, 150 certificats ont été remis.

Dans son allocution, le directeur du Centre, Bachir Hamid Youssouf, a également décerné des certificats de reconnaissance et de remerciement à dix enseignants principaux, pour leurs efforts remarquables et leur contribution au succès des programmes.

Il convient de rappeler que, conformément à la politique nationale du ministère de l’Éducation nationale, le Centre Takewin s’engage à renforcer l’enseignement des langues et à offrir aux jeunes de nouvelles opportunités de formation et d’insertion.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/10/2025

Tchad : à Abéché, point de presse du CNJT Ouaddaï sur la distribution des carburants

Tchad : à Abéché, point de presse du CNJT Ouaddaï sur la distribution des carburants

Tchad : L’Université Polytechnique de Mongo (UPM) lance sa rentrée académique 2025-2026 Tchad : L’Université Polytechnique de Mongo (UPM) lance sa rentrée académique 2025-2026 01/10/2025

Populaires

Tchad : 23 présumés malfrats arrêtés par la police et un vaste arsenal criminel saisi

30/09/2025

Tchad : Abdallah Abakar Haroun, premier Tchadien à décrocher le titre d’Officier des services diplomatiques

01/10/2025

Tchad : Au Ouaddaï, une commission ministérielle attendue face à la colère des victimes de spoliations

01/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter