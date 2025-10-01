Tchad : à N’Djamena, le Centre Takewin de Formation remet 150 certificats aux apprenants

Dans le cadre de sa mission éducative et de formation, le Centre Takewin de Formation a organisé, le mardi 30 septembre 2025, à la Bibliothèque nationale, une cérémonie de remise de certificats aux apprenants de différents niveaux (premier, deuxième, troisième et quatrième) en langues anglais, français, espagnol, chinois et russe, ainsi qu’aux participants des programmes de développement personnel. Au total, 150 certificats ont été remis.



Dans son allocution, le directeur du Centre, Bachir Hamid Youssouf, a également décerné des certificats de reconnaissance et de remerciement à dix enseignants principaux, pour leurs efforts remarquables et leur contribution au succès des programmes.



Il convient de rappeler que, conformément à la politique nationale du ministère de l’Éducation nationale, le Centre Takewin s’engage à renforcer l’enseignement des langues et à offrir aux jeunes de nouvelles opportunités de formation et d’insertion.